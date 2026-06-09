De 7 a 14 bebidas semanales: esta es la frontera exacta donde el alcohol duplica su peligro

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lo que socialmente se considera un consumo de alcohol "responsable" o puramente moderado está bajo la lupa de la ciencia. Una exhaustiva investigación internacional coordinada por expertos de la OMS y prestigiosas universidades norteamericanas ha cruzado los datos de miles de historiales clínicos para destapar el impacto real de este hábito.

Lo que se considera un consumo moderado de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de muerte, discapacidad y enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias (Canadá) y la Universidad de Rutgers (Estados Unidos).

EL PELIGRO SILENCIOSO DE NORMALIZAR LAS DOS BEBIDAS AL DÍA

El trabajo se publica en 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs'. La nueva investigación, denominada Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud halló un riesgo de mortalidad por consumo de alcohol de 1 entre 25 para las personas que consumían un promedio de 14 bebidas alcohólicas por semana. En cambio, el consumo de hasta 7 bebidas alcohólicas por semana se asoció con riesgos mínimamente elevados para la mayoría de las afecciones.

"Incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos para la salud", afirma el autor principal del estudio, Kevin Shield, doctor en filosofía, profesor asociado de la Universidad de Toronto e investigador principal del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Adicciones y Salud Mental. "Y ese riesgo aumenta cuanto más se bebe".

Shield y sus coautores de Estados Unidos y Canadá se propusieron estimar cómo los hábitos de consumo de alcohol a lo largo de la vida afectan el riesgo de enfermedad y muerte relacionadas con el alcohol en los estadounidenses.

Tras la revisión por parte de expertos médicos de más de 7.200 artículos científicos sobre enfermedades y lesiones relacionadas con el alcohol para determinar el nivel de riesgo de cada afección, los investigadores aplicaron dichos riesgos a grandes conjuntos de datos nacionales de salud. Posteriormente, utilizaron modelos estadísticos para estimar cómo los diferentes niveles de consumo de alcohol influyen en los resultados de salud a largo plazo.

"Resulta que dos bebidas alcohólicas al día, lo que podría considerarse 'moderado' desde un punto de vista social, están asociadas a un riesgo sustancialmente elevado de muerte prematura causada por el alcohol", explica Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Uso de Sustancias de la Universidad de Victoria y profesor adjunto de la Universidad de Boston.

EL MITO DEL “CONSUMO MODERADO SEGURO”, EN REVISIÓN

Además del riesgo de mortalidad, los investigadores examinaron cómo los patrones de consumo de alcohol influyen en las afecciones crónicas y agudas relacionadas con el alcohol, como el cáncer (por ejemplo, de esófago, boca y mama), las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas y las lesiones.

El estudio desmiente la creencia errónea de que el alcohol protege la salud. "No observamos un efecto protector significativo del alcohol sobre la salud en ningún nivel de consumo", expone Shield. "En niveles bajos, el alcohol puede estar asociado con un menor riesgo de cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Pero si se consideran todos los resultados de salud, incluyendo el cáncer y otras enfermedades crónicas, esos posibles beneficios se ven superados por los riesgos, incluso con un consumo de 7 bebidas por semana".

El modelo estadístico utilizado en el estudio para determinar los riesgos para la salud se basó en "los mejores datos posibles", señala Shield. "Sin embargo, no podemos asumir que esto signifique que el riesgo individual para la salud de una persona sea el mismo que el que se informa aquí; eso depende de otros factores como el estilo de vida, la genética, los hábitos de consumo de alcohol y otras decisiones que varían de persona a persona".

Los investigadores estimaron el riesgo de todas las afecciones de salud que se sabe que están causalmente relacionadas con el alcohol y luego agregaron estas estimaciones para determinar el riesgo total para la salud. Sin embargo, siguen surgiendo nuevas investigaciones que vinculan el alcohol con otras afecciones, como el cáncer de páncreas. "Comprender esas relaciones y cuánto contribuye el alcohol a esos riesgos es un área que aún requiere más investigación", afirma Shield.

Al constatar que el consumo de alcohol por encima de una bebida al día está asociado a un mayor riesgo tanto para hombres como para mujeres, el estudio ofrece un punto de referencia muy necesario.

"Tener un umbral más claro ayuda a las personas a comprender mejor qué nivel de consumo de alcohol está asociado con un mayor riesgo y a tomar decisiones más informadas al beber", concluye.