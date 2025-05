El 12 de Octubre participa en el desarrollo del primer fármaco oral eficaz para tratar un subtipo de cáncer de pulmón

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid es uno de los centros que ha liderado el desarrollo clínico del primer fármaco oral eficaz frente al cáncer de pulmón no microcítico (de células no pequeñas o células grandes) con mutación en el gen HER2, que afecta especialmente a no fumadores y a mujeres.

Los resultados de este ensayo clínico internacional, publicados en la revista 'The New England Journal', demuestran que por primera vez se produce una reducción tumoral importante y duradera con un perfil de efectos secundarios favorable.

Este tratamiento está diseñado para atacar específicamente HER2, que se encuentra mutado en un 2% de los canceres de pulmón y que afecta, sobre todo, a personas que no han fumado, en un porcentaje de entre 60 y 70 por ciento y a mujeres (70 por ciento).

Jon Zugazagoitia, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre, responsable del Grupo Microambiente tumoral e inmunoterapia del Instituto de Investigación i+12 y autor senior de este ensayo, ha explicado que "se trata de un tumor con un curso de la enfermedad agresivo, un pronóstico desfavorable en comparación con otros cánceres de pulmón de células no pequeñas y bastante tendencia a hacer metástasis cerebrales".

"Conocíamos desde hacía tiempo que el oncogén HER2 podía encontrarse mutado en algunos pacientes con cáncer no microcítico de pulmón, y esta alteración molecular era importante en la progresión y el curso clínico de estos tumores, pero no disponíamos de terapias orales para poder bloquear su actividad de manera selectiva en esta enfermedad", ha indicado.

EL ENSAYO CLÍNICO

El ensayo Beamion LUNG-1 ha evaluado Zongertinib en un ensayo de fase 1 en 126 pacientes con cáncer de células no pequeñas avanzado o metastásico con mutación en HER2 distribuidos en diversos grupos según el tipo de mutación y tratamientos previos, y ha mostrado resultados prometedores.

El grupo que ha obtenido mejores resultados ha sido el de 75 pacientes tratados previamente con quimioterapia o inmunoterapia, donde más del 70% de los mismos ha tenido una reducción significativa del tumor, con una mediana de duración de respuesta de alrededor de 14 meses, y una mediana de supervivencia libre de progresión del tumor en torno a los 12 meses.

"Es el primer fármaco de administración oral que ha demostrado controlar la enfermedad de manera significativa en tumores pulmonares con mutación activadora en HER2, es decir, que ha conseguido producir respuestas tumorales profundas y duraderas en el tiempo para los pacientes con esta enfermedad", ha destacado el doctor Zugazagoitia.

Según ha apuntado, aunque había datos preclínicos que lo sugerían, el ensayo lo ha confirmado. "Y todo esto con un perfil de efectos secundarios muy favorables. La mayor parte de los pacientes toleran el tratamiento sin necesidad de reducir las dosis y los efectos adversos graves de grado 3 ó 4 son anecdóticos. No se ha reportado además ningún caso de inflamación pulmonar hasta la fecha", ha añadido.

El siguiente paso será un ensayo en fase III para demostrar que este tratamiento es más beneficioso que la quimio-inmunoterapia como primer tratamiento. Si se confirman los resultados, Zongertinib podría convertirse en el tratamiento estándar para estos pacientes que hasta ahora apenas tenían alternativas terapéuticas dirigidas.

Para Jon Zugazagoitia "este ensayo fase 1 ha demostrado que Zongertinib ofrece un balance óptimo de eficacia con poca toxicidad en pacientes con cáncer de pulmón no micrótico HER2 mutado, lo que es una buenísima noticia. Los resultados que esperamos del ensayo fase III pueden incluso ser más beneficiosos puesto que el fármaco en este caso se administrará al inicio de la enfermedad, en pacientes no tratados", ha subrayado Zugazagoitia.

En su opinión, esta línea de fármacos dirigidos "abre la puerta" a que se pueda tratar esta enfermedad "de manera efectiva", y aunque de momento no se pueda curar en estadios avanzados, sí que sea posible "cronificarla, permitiendo que los pacientes puedan convivir con la enfermedad y seguir su vida".