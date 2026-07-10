El 12 de Octubre lidera un estudio internacional que muestra la eficacia de una vacuna contra una variante de Ébola

Pruebas de laboratorio sobre ébola - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital 12 de Octubre ha liderado un estudio internacional que ha demostrado la viabilidad y eficacia de una vacuna contra la variante Zaire del virus del Ébola en pruebas con ratones, mediante un compuesto que contiene partículas similares al virus, pero sin carga genética infecciosa.

El estudio está liderado por el Instituto de Investigación del complejo (i+12), junto con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo (Alemania), y de momento solo ha sido probado con ejemplares de un tipo de ratón específico.

El Ejecutivo autonómico ha participado, junto a la Comisión Europea y el Instituto de Salud Carlos III, en la financiación de dos estudios complementarios, publicados en prestigiosas revistas científicas sobre este compuesto, ha indicado la Comunidad en un comunicado.

El primero de ellos demostró que la inmunización oral es suficiente para que el cuerpo active toda su capacidad de defensa contra el Ébola, mientras que el segundo evidenció una tasa de supervivencia del 67% en los ratones a los que se les administró la vacuna.

De este modo, una sola dosis logró inducir anticuerpos neutralizantes específicos contra la glicoproteína del Ébola, aunque la respuesta fue significativamente más potente con el régimen de tres de ellas.

De esta forma, la investigación internacional ha confirmado que es posible inducir una respuesta del sistema inmunitario y protegerse frente una exposición letal al Ébola. Así, las respuestas inmunitarias en este tipo de ratones han sido comparables e incluso ligeramente superiores a las de los que fueron sometidos a la vacuna intramuscular convencional.

Otro de las consecuencias destacadas en la investigación es una ralentización en la progresión de la enfermedad en los animales vacunados, así como una menor pérdida de peso y la reducción significativa de la carga viral en sangre y órganos como el bazo, hígado y pulmones.

De esta forma, se evidencian ventajas de este compuesto frente a los de inyección intramuscular, que presentan desafíos logísticos significativos en entornos de brotes, como la necesidad de personal capacitado y una cadena de frío estricta.

Esto no ocurre con la oral, que gracias a esta investigación se perfila como una estrategia atractiva por su facilidad de administración, mayor cumplimiento del paciente y escalabilidad, además de su potencial para inducir inmunidad tanto sistémica como en las mucosas, que es la principal vía de entrada del virus Ébola.

VACUNAS MOSAICO

El grupo liderado por el Instituto de Investigación del 12 de Octubre está desarrollando un diseño de vacunas mosaico para intentar inducir protección frente a todas las variantes potencialmente mortales del Ébola.

Desde el Gobierno regional han indicado que están diseñadas para proteger contra virus que muta rápidamente y se denominan así porque contienen antígenos o material genético de múltiples cepas o variantes diferentes de un mismo virus. Al unir estas piezas, se entrena al sistema inmunológico para reconocer una amplia variedad de versiones del patógeno.

Para la Comunidad, se trata de una base sólida para el posible desarrollo futuro de vacunas orales en la lucha contra el Ébola, incluidas variantes como el Bundibugyo, responsable del brote mortal de esta enfermedad que está afectando en la actualidad a la República democrática del Congo.