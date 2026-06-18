Archivo - Un 10,5% de población está "nada" o "poco de acuerdo" con que una relación gay sea tan respetable como una heterosexual - WIRESTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', presentada este jueves por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha mostrado que un 10,5 por ciento de la población se manifiesta "nada" o "poco de acuerdo" con el hecho de que una relación gay sea tan respetable como una heterosexual.

En concreto, el porcentaje de ciudadanos que no están "nada de acuerdo" al respecto de las relaciones entre personas del mismo sexo es del 5,3 por ciento, mientras que es de un 5,2 por ciento el de los que se consideran "poco de acuerdo", expone este trabajo, que ha sido llevado a cabo sobre una muestra de 9.009 personas.

Por contra, esta investigación señala que el 70,4 por ciento se muestra "muy de acuerdo" sobre la igual respetabilidad de estas relaciones con respecto a las protagonizadas por personas de distinto género, siendo un 17,7 por ciento las personas que están "bastante de acuerdo".

De cualquier forma, el Ministerio de Sanidad considera que se ha producido un "avance en la visibilidad" y un "cambio de actitud" en comparación con la primera edición de esta encuesta, que fue realizada hace 16 años. "El 88,1 por ciento de la población", por tanto, se muestra favorable a estas relaciones, cifra que "se ha más que duplicado desde 2009, cuando el apoyo apenas alcanzaba el 41 por ciento", ha explicado.

Estos "son datos que hablan de una sociedad que ha avanzado muchísimo en igualdad, en reconocimiento de la diversidad y en el respeto a la libertad de las personas para vivir su sexualidad sin discriminación", ha manifestado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha concluido afirmando que "esto es una conquista de los derechos en una sociedad mucho más madura y mucho más respetuosa".