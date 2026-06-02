Archivo - El 10% de jóvenes tiene dificultad para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, según un estudio de Alain Afflelou - DISOBEYART/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de óptica y audiología Alain Afflelou ha llevado a cabo un estudio por el que ha constatado que un 10 por ciento de los jóvenes reconoce dificultades para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, por lo que ha asegurado que el riesgo relacionado con malos hábitos "ya es visible".

"Existe una mayor exposición al riesgo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, pero todavía no hay una percepción clara del problema", ha señalado la responsable de Audiología de esta entidad, Ariannys Rojas, quien ha añadido que, "precisamente por eso, la prevención y la detección precoz son fundamentales para evitar que pequeños signos se conviertan en dificultades auditivas más relevantes en el futuro".

Para llegar a esta conclusión, Alain Afflelou ha llevado a cabo este trabajo por mediación del análisis de más de 660 'screenings' auditivos realizados en toda España durante el Mes de la Audición, que se celebra cada año en marzo. "Entre las principales conclusiones que arroja el estudio, observamos que los 'Millenials' y la 'Gen Z' concentran algunos de los hábitos más asociados al deterioro auditivo", han indicado desde esta entidad.

Al respecto, han indicado que "un 40 por ciento escucha música a volumen elevado y un 33 por ciento utiliza auriculares durante largos periodos de tiempo". Ello se traduce en consecuencias como la de que "un 8 por ciento admite subir el volumen de dispositivos como el móvil o la televisión", han manifestado.

Pese a estos datos, han informado de que "el estudio revela que el 64 por ciento de los encuestados de entre 18 y 44 años no se ha realizado nunca una revisión auditiva". A su juicio, este dato ofrece "un amplio margen de mejora y la necesidad de una mayor concienciación en este grupo de edad, ya que la percepción de problemas de audición está arraigada a personas más mayores".

MÁS DE 1.000 MILLONES, EN RIESGO DE SUFRIR UNA PÉRDIDA AUDITIVA PERMANENTE

Estos resultados "se enmarcan en una tendencia de alcance global que la ciencia lleva años documentando", como "la Organización Mundial de la Salud (OMS)", que "estima que más de 1.000 millones de adultos jóvenes están en riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable, principalmente por la exposición prolongada a música a alto volumen y el uso de dispositivos de audio personales", han proseguido.

En este sentido, Alain Afflelou ha expuesto que "se calcula que más de la mitad de las personas de entre 12 y 35 años están expuestas a niveles de sonido perjudiciales a través de auriculares y teléfonos inteligentes". "La pérdida de audición inducida por ruido, considerada por la OMS una de las enfermedades irreversibles más frecuentes entre los jóvenes, se produce cuando las células del oído interno se deterioran por sobreexposición al sonido, un daño que es acumulativo y silencioso", ha explicado.

Abundando en ello, ha señalado que "las proyecciones son igualmente preocupantes a largo plazo". "Según el 'Informe Mundial sobre la Audición' de la OMS, en 2050 más de 700 millones de personas necesitarán rehabilitación auditiva en todo el mundo, lo que equivale a una de cada 10", ha puesto de manifiesto.

En este contexto, ha afirmado que "la concienciación sobre la salud auditiva está mucho más extendida entre los mayores de 45 años", ya que "más del 54 por ciento ya se han realizado varias revisiones auditivas". "En estas generaciones, los síntomas auditivos aumentan de forma significativa", y es que "el 18 por ciento manifiesta dificultades a la hora de mantener una conversación en un entorno ruidoso, un porcentaje similar reconoce subir el volumen de la televisión o el móvil y un 14 por ciento sufre pitidos en los oídos", ha divulgado.

Por último, ha informado de que "a la hora de plantearse soluciones auditivas y expectativas hacia los audífonos, el 38 por ciento de la población mayor de 45 años prioriza la facilidad de uso, mientras que un 24 por ciento valora más la conectividad o la tecnología". "Entre los menores de 45 años, en cambio, casi el 45 por ciento prioriza la conectividad con otros dispositivos o la última tecnología, y el 34 por ciento destaca la importancia de la discreción a la hora de elegir un audífono", ha finalizado.