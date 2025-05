Sofía Giaquinta, nutricionista: "No hay evidencia que avale que el gluten y los lácteos son inflamatorios para todos"

MADRID, 4 May. (EDIZIONES) -

Son muchísimas las personas que creen que el gluten y los lácteos son alimentos inflamatorios y no nos benefician a nuestra salud. Pero, tal y como defiende Sofía Giaquinta, dietista-nutricionista especializada en trastornos de la conducta, tampoco es que haya alimentos que per se sean inflamatorios, ni por el contrario existe una dieta antiinflamatoria.

Cuenta en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, con motivo de la publicación de 'Nutrición sin miedo', de Montena, que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, así como en el centeno y en sus derivados, y advierte de que "para la mayor parte de las personas el gluten no representa ningún problema, y puede formarte parte de una alimentación totalmente normal".

Al mismo tiempo, resalta esta experta que los lácteos son una fuente de nutrientes súper importantes para nuestra dieta, son fuente de vitamina D, de calcio, o de proteínas, al mismo tiempo que recuerda que se trata de un producto que no inflama.

"Ni el gluten, ni la leche, son inflamatorios. Puede ser que a ti no te sienten bien, y es que hay patologías relacionadas con su consumo como por ejemplo la celiaquía, o la sensibilidad no celíaca al gluten, o bien una intolerancia o alergia a la lactosa, que sí pueden resultar inflamatorios. Pero sólo en estos casos. No hay evidencia científica que avale que estos son inflamatorios para toda la población. Sí lo son en determinadas personas con situaciones determinadas como las citadas; pero para la población general no son inflamatorios. De hecho, durante mucho tiempo han sido base de nuestra alimentación, como el pan y las patatas, o por ejemplo, la pasta en Italia", subraya esta experta en nutrición.

Es por ello por lo que Giaquinta insiste en que no se deben eliminar ni el gluten ni la leche de nuestra dieta sin haberse realizado previamente las pruebas pertinentes por parte de un especialista porque esto si no podría retrasar la realización de las pruebas. "Si tienes molestias digestivas acude a un profesional que pueda hacerte las pruebas pertinentes y darte un diagnóstico. Los test de 200 alimentos son una estafa, así que, antes de pagar mucho por algo, asegúrate de qué es lo que realmente necesitas", asevera.

NO HAY NINGUNA DIETA QUE SEA INFLAMATORIA

Por otro lado, preguntamos a esta experta por la inflamación, ahora tan de moda, y que lleva a muchas veces que hoy en día hablan de dietas antinflamatorias, o de estos supuestos alimentos que nos inflaman.

En primer lugar, esta dietista-nutricionista hace hincapié en que "no hay nada concreto, ningún alimento, que te pueda inflamar", salvo si eres celíaco o las situaciones que hemos mencionado anteriormente. Al mismo tiempo, recuerda que el estar inflamado no es algo que se pueda notar, sino que es un marcador molecular que se ve en las analíticas de sangre; un estado muy diferente de esa hinchazón que podamos sentir después de haber comido o no haber hecho el ejercicio necesario ese día concreto.

"Tu conjunto de hábitos puede propiciarte un estado más o menos inflamatorio. No hay una dieta que sea antiinflamatoria. Hay que ver de dónde sale esa inflamación, porque puede ser resultado de una patología autoinmune que, por mucho que comas de una determinada manera supuestamente antiinflamatoria, si no tratas esa patología tu enfermedad no se curará, por lo que hay que tratar la patología de base primero, para solucionar después el problema de la inflamación", resalta.

Considera que con todo el tema de la inflamación se está información a la población "desde el miedo", 'no hagas esto porque es inflamatorio', por ejemplo, sin tener en cuenta el contexto de la persona. "La divulgación hay que hacerla desde el acompañamiento, no desde el miedo, ni desde la culpa. Esto no es promover la salud", indica.

HINCHAZÓN VS INFLAMACIÓN

Es más, defiende esta dietista-nutricionista que no son pocas las veces que todos alguna vez hemos experimentado esa incómoda sensación de hinchazón abdominal después de comer: "Aunque puede ser molesta es importante entender que no siempre es señar de un problema de salud grave".

Considera Giaquinta que promover la idea de que esta hinchazón es patológica es alarmante y "beneficia a las marcas de suplementos que venden productos sin evidencia científica"; de forma que si la hinchazón persiste lo mejor es consultarlo con un especialista.

"El discurso de la inflamación sistémica en divulgación está muy viciado y realmente se ha promovido para que nos vendan suplementos y otra serie de remedios mágicos que se quedan en la superficie del problema. La hinchazón es una sensación que percibes que estás más fatigada, o hinchada después de comer, y la inflamación es un marcado celular y no lo sabes hasta que no te hacen una analítica. A veces se puede percibir cuando te diagnostican una patología como la artritis, la artrosis, o la celiaquía, por ejemplo, con evolución de tiempo. La hinchazón la puedes sentir y la inflamación no", concluye esta dietista-nutricionista experta en trastornos de la conducta alimentaria.