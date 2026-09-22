Vinculan la mala calidad del sueño de las madres al final del embarazo está mayor riesgo de obesidad en sus hijos

Archivo - Mujer embarazada durmiento en la cama - FENTON ROMAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La salud del sueño durante el embarazo y la obesidad infantil son dos problemas de salud pública importantes y modificables. Las tasas mundiales de obesidad infantil y adolescente se han duplicado con creces entre 1990 y 2022, afectando ahora a más de 390 millones de niños de entre 5 y 19 años.

Diversos estudios han demostrado que la mala calidad del sueño se asocia con varias afecciones de salud, como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Estudios en humanos y animales también han sugerido que la calidad del sueño durante el embarazo puede ser un factor en la transmisión intergeneracional del riesgo de obesidad de madre a hijo.

El aumento rápido de peso durante la infancia es un factor de riesgo de obesidad en la niñez posterior. Comprender los efectos de la salud del sueño durante el embarazo en las trayectorias de crecimiento en la primera infancia podría ayudar a mitigar los impactos en la salud metabólica de los niños.

La mayoría de las investigaciones previas han sido transversales o realizadas en niños mayores de 2 años. Además, la asociación entre la salud del sueño durante el embarazo y la obesidad infantil no se ha estudiado ampliamente en poblaciones hispanas en los EEUU, que tienen tasas más altas de sobrepeso u obesidad en comparación con otros grupos raciales o étnicos.

UN NUEVO ESTUDIO APUESTA POR MONITORIZAR

Monitorear y abordar la calidad del sueño en la atención prenatal podría ser un paso importante hacia una mejor salud de la madre y el niño, según una investigación de la Facultad de Medicina Keck de la USC (Estados Unidos) publicada en el 'American Journal of Preventive Medicine'.

Una nueva investigación ha revelado que las madres con mala calidad del sueño al final del embarazo tuvieron bebés con menor peso durante los primeros 6 meses de vida, pero con mayor peso después de 1-2 años. Este efecto fue más pronunciado en los bebés varones y en los nacidos a término. Los hallazgos del estudio sugieren que incorporar evaluaciones de la calidad del sueño a la atención prenatal de rutina podría facilitar la identificación temprana de embarazos de riesgo, y abordar la mala calidad del sueño podría ser beneficioso para la salud tanto de la madre como del niño.

Este estudio investigó un grupo de 645 parejas madre-hijo de la cohorte prospectiva de embarazo Riesgos Materno-Infantiles y del Desarrollo por Estresores Ambientales y Sociales (MADRES) en Los Ángeles. Los investigadores evaluaron la calidad del sueño al final del embarazo utilizando el cuestionario de la Escala de Sueño de Jenkins. La altura y el peso de los niños se midieron en las visitas de seguimiento en la clínica de la Universidad del Sur de California o se extrajeron de los registros médicos.

La mayoría de las madres informaron trastornos del sueño de leves a moderados, pero el 26% de las madres tenían mala calidad del sueño. Los niños cuyas madres informaron la peor calidad del sueño tuvieron pesos más bajos desde el nacimiento hasta los 6 meses, pero tuvieron pesos más altos posteriormente. Al año de edad, la diferencia de peso fue de 346,7 gramos, y la mayor diferencia se observó a los 17 meses (751,5 gramos).

El estudio subraya la importancia de mantener una buena calidad del sueño durante el embarazo. Los hallazgos sugieren que las asociaciones observadas se deben principalmente a la mala calidad del sueño al final del embarazo y no se explican por otros factores prenatales y posnatales tradicionalmente identificados, como las prácticas de alimentación infantil.

"Nuestra investigación respalda la idea de que las exposiciones durante las ventanas críticas del desarrollo del embarazo pueden programar la salud de la descendencia. Varios mecanismos biológicos pueden vincular la calidad del sueño al final del embarazo con las trayectorias de peso de los niños", señala la autora principal, Carrie V. Breton, profesora de la Escuela de Salud Pública Bursky de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) y profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Población y la Salud Pública de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Por ejemplo, añade, "la mala calidad del sueño puede afectar la programación de la salud metabólica materna o infantil, o ambas, lo que a su vez podría afectar la distribución de la masa grasa neonatal y provocar perfiles lipídicos anormales o mayor inflamación. Alternativamente, las vías de estrés asociadas con un mayor riesgo de obesidad infantil también pueden influir".