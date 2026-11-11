Una vida reproductiva más larga se relaciona con una mejor salud vascular cerebral

Archivo - Mujer embarazada en el hospital. Dar a luz. Embarazo. Parto. - SERRNOVIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La salud del cerebro de las mujeres podría estar relacionada con algo que comienza mucho antes de la menopausia: los años que transcurren entre la primera menstruación y el final de la vida reproductiva.

Las mujeres que tuvieron un período reproductivo más prolongado y que utilizaron o están utilizando terapia de reemplazo hormonal mostraron menos signos de daño en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro en etapas posteriores de la vida. Así lo demuestra un estudio dirigido por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia), publicado en la revista 'Neurology'.

En este nuevo estudio, los investigadores examinaron a 352 mujeres de Gotemburgo (Suecia). Todas tenían 70 años y no presentaban signos de deterioro cognitivo. Se les realizó una resonancia magnética cerebral (RM) a los 70 años y nuevamente cinco años después.

Los investigadores también contaban con datos sobre la edad de la primera menstruación y el inicio de la menopausia, así como sobre el uso previo de la píldora anticonceptiva y la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia. Estos datos se compararon, entre otros, con signos de enfermedad de pequeños vasos (es decir, daño a los vasos sanguíneos más pequeños del cerebro), la microestructura de la sustancia blanca y el grosor de la corteza cerebral en áreas vulnerables a la enfermedad de Alzheimer.

Un periodo reproductivo más prolongado (es decir, el tiempo transcurrido entre la primera menstruación y la menopausia) se asoció con una menor carga de enfermedad vascular de pequeños vasos en el cerebro.

El uso de terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia también se asoció con una menor incidencia de enfermedad vascular de pequeños vasos y una microestructura más favorable en la sustancia blanca del cerebro. Las mujeres que habían utilizado tanto la píldora anticonceptiva durante sus años reproductivos como la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia mostraron el perfil más favorable para su salud vascular cerebral.

EL PAPEL DE LOS ESTRÓGENOS EN EL ENVEJECIMIENTO DEL CEREBRO

Los investigadores responsables del estudio señalan que las mujeres no solo tienen mayor probabilidad que los hombres de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, una diferencia que podría estar relacionada, en parte, con las fluctuaciones de estrógeno a lo largo de la vida. Los nuevos hallazgos sugieren que estas exposiciones hormonales también podrían influir en la salud de los vasos sanguíneos del cerebro.

“Nuestros resultados sugieren que la exposición hormonal a lo largo de las distintas etapas de la vida de una mujer puede tener efectos acumulativos también en la salud cerebrovascular en la edad adulta. Los hallazgos indican que los vasos sanguíneos del cerebro pueden desempeñar un papel importante en la relación entre los estrógenos y el envejecimiento cerebral” señala Anna Marseglia, profesora adjunta del Departamento de Neurobiología, Ciencias del Cuidado y Sociedad del Instituto Karolinska y autora principal del estudio.

Una limitación del estudio es que los datos sobre el uso de hormonas fueron autoinformados, y hubo una falta de información detallada sobre, por ejemplo, cuándo comenzó el tratamiento, la dosis y el tipo de tratamiento.

“Además, se trata de un estudio observacional, por lo que no podemos determinar la relación causa-efecto. Por consiguiente, los resultados no pueden utilizarse como base para recomendar la terapia hormonal con fines preventivos”, afirma la primera autora, Giulia Lorenzon, investigadora de la Universidad de Yale y antigua investigadora postdoctoral del Departamento de Neurobiología, Ciencias del Cuidado y Sociedad del Instituto Karolinska.

El estudio fue realizado por investigadores de instituciones como el Instituto Karolinska, la Universidad de Yale, la Universidad de Gotemburgo, la Facultad de Medicina de Harvard y varias otras universidades internacionales. El estudio fue financiado, entre otros, por el Consejo Sueco de Investigación, Forte, el Centro de Medicina Innovadora, la Fundación para la Demencia, la Fundación para el Alzheimer y el Instituto Karolinska. Los investigadores afirman que no existen conflictos de intereses relacionados con el estudio.