Vaginosis bacteriana: un probiótico multicepa que repuebla la vagina con bacterias protectoras

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

A nivel mundial, la vaginosis bacteriana (VB) afecta aproximadamente al 30% de las mujeres, causando flujo vaginal, mal olor e irritación, y se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro, infección por VIH y crecimiento celular anormal en el cuello uterino. La VB es una alteración del microbioma vaginal, el entorno de los microorganismos que viven en la vagina.

Si bien los antibióticos proporcionan alivio sintomático a corto plazo, hasta el 60% de las mujeres vuelven a padecer VB en un plazo de seis meses. Tras el tratamiento con antibióticos, muy pocas mujeres logran una comunidad bacteriana vaginal óptima, compuesta principalmente por Lactobacillus crispatus.

Un equipo internacional de expertos, fruto de la colaboración entre investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos), el Centro para el Programa de Investigación del SIDA en Sudáfrica (CAPRISA) y colaboradores del Consorcio de Investigación del Microbioma Vaginal ha identificado un nuevo enfoque prometedor para prevenir la recurrencia de la vaginosis bacteriana (VB), una afección que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

POR QUÉ LA VAGINOSIS BACTERIANA VUELVE UNA Y OTRA VEZ

En un ensayo clínico aleatorizado de fase 1 realizado en mujeres de Estados Unidos y Sudáfrica, los investigadores descubrieron que un tratamiento breve con un probiótico multicepa restauró las bacterias protectoras de la vagina, reduciendo significativamente la recurrencia de la enfermedad. Los resultados del estudio se publican en la revista 'Cell Host & Microbe'.

"La vaginosis bacteriana se asocia no solo con síntomas molestos e incapacitantes, sino también con malos resultados en la salud reproductiva", recalca la autora principal, Caroline Mitchell, directora del Programa de Trastornos Vulvovaginales del Hospital General de Massachusetts y obstetra/ginecóloga del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Brigham de Massachusetts.

Durante décadas, se ha dependido de medicamentos que eliminan la infección, pero no restauran las bacterias beneficiosas, dejando el entorno vaginal vulnerable. "Queríamos comprobar si podíamos repoblar ese entorno con bacterias protectoras y ayudar al cuerpo a mantenerse sano por sí mismo".

CONTIENE MÚLTIPLES CEPAS DE L. CRISPATUS

En ensayos clínicos previos de fase 2, un biofármaco vivo de una sola cepa redujo la recurrencia de la vaginosis bacteriana tras 12 semanas de tratamiento, pero las bacterias beneficiosas no se mantuvieron en más de la mitad de los participantes. Para mejorar el tratamiento probiótico, los investigadores crearon un producto biofármaco vivo que contiene múltiples cepas de L. crispatus.

Su ensayo, denominado VIBRANT (Ensayo Aleatorizado de Bioterapéuticos Vivos Vaginales), fue una colaboración multiinstitucional liderada por el Consorcio de Investigación del Microbioma Vaginal. Mitchell es el patrocinador regulatorio, supervisando la fabricación y el proceso de aprobación de la FDA. El equipo de CAPRISA en Vulindlela, Sudáfrica, dirigió la inscripción de participantes y el análisis de muestras en colaboración con investigadores estadounidenses.

Disebo Potloane, quien dirigió el ensayo en la clínica de investigación rural de CAPRISA en Sudáfrica, declara: "El VIH sigue siendo un gran desafío para las mujeres jóvenes en África, y reducir su riesgo de infección ha sido un objetivo difícil de alcanzar. Los alentadores resultados del ensayo VIBRANT son un buen augurio para el desarrollo de estrategias dirigidas a eliminar una causa fundamental de su riesgo de contraer el VIH". Potloane reconoce la labor de sus colaboradores en esta iniciativa, afirmando que estos resultados sientan una buena base para el desarrollo de posibles nuevas estrategias de prevención del VIH para las mujeres.

Noventa participantes de Vulindlela (Sudáfrica) y Boston (EEUU) se inscribieron en el ensayo. Cada uno recibió antibióticos y uno de tres tratamientos (comprimidos de placebo, comprimidos con 6 cepas o comprimidos con 15 cepas) durante siete días. Los comprimidos contenían bacterias probióticas (cero, tres o siete), y los días restantes recibieron placebo.

REDUCE LA RECURRENCIA DE LA VAGINOSIS BACTERIANA

Los investigadores utilizaron secuenciación genética para analizar semanalmente la presencia de bacterias beneficiosas durante cinco semanas. Descubrieron que dos tercios de las participantes (66%) presentaban la bacteria protectora L. crispatus en la microbiota vaginal durante las primeras cinco semanas. Casi la mitad de este grupo aún conservaba la bacteria en el seguimiento a largo plazo, a las 12 semanas, a pesar de que algunas solo recibieron tres días de tratamiento activo.

Las participantes con bacterias protectoras a las cinco semanas tuvieron una probabilidad significativamente menor de volver a padecer vaginosis bacteriana durante el período de estudio.

El equipo de investigación planea un ensayo de seguimiento para optimizar el tratamiento antes de iniciar ensayos clínicos a mayor escala con el objetivo de obtener la aprobación de la FDA para los bioterapéuticos vaginales vivos para la vaginosis bacteriana. Más allá de las implicaciones clínicas, el ensayo VIBRANT ofrece una perspectiva única sobre los mecanismos biológicos del microbioma vaginal.

"Desconocemos por completo la biología básica del entorno vaginal. Este estudio va más allá de simplemente probar un nuevo producto; es una de las pocas maneras que tenemos de estudiar estas bacterias beneficiosas e identificar qué factores propician su colonización", informa Mitchell.