En la vaginosis bacteriana es "crucial" actuar sobre el biofilm polimicrobiano para reducir las tasas de recurrencia

El especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Quironsalud Madrid, el doctor Antonio Gosálvez, ha puesto en relieve que es crucial actuar sobre el biofilm polimicrobiano para reducir las tasas de recurrencia de la vaginosis bacteriana, una de las afecciones más frecuentes en la mujer, con una prevalencia mundial que oscila entre el 23% y el 29% en mujeres en edad de procrear, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el marco de la celebración de las XXIII Jornadas Nacionales HM Gabinete Velázquez, el doctor ha hecho especial hincapié durante su conferencia en el escaso conocimiento de las bases fisiopatológicas de la vaginosis bacteriana.

"Uno de los aspectos más críticos de las especies implicadas en la vaginosis bacteriana es su capacidad para organizarse en biofilms o biopelículas sobre el epitelio de la vagina. Estas estructuras consisten en comunidades bacterianas altamente organizadas que se adhieren a la superficie y quedan envueltas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares", ha afirmado.

Esta 'coraza biológica' de la vaginosis bacteriana tiene como objetivo blindar a las bacterias frente a condiciones ambientales hostiles. No obstante, como indica el especialista "la naturaleza polimicrobiana de la vaginosis bacteriana es lo que complica el tratamiento: al coexistir múltiples especies, la eficacia de los fármacos disminuye notablemente, ya que no logran erradicar por completo ni a las bacterias, ni a las estructuras que éstas construyen".

Gosálvez ha destacado la importancia de disponer de nuevas soluciones terapéuticas con capacidad para romper y actuar sobre el biofilm, evitando que se vuelva a formar la comunidad de bacterias patógenas que lo conforman. En este sentido, ha destacado el uso de probióticos específicos ya que "no solo ayuda a restaurar el equilibrio, sino que es una pieza clave para desarticular esa 'coraza biológica' que protege a los patógenos y que el tratamiento convencional, por sí solo, a veces no logra penetrar por completo".

No obstante, "es fundamental no caer en el error de pensar que el tratamiento antibiótico ha perdido su vigencia o que puede ser sustituido", ha advertido. "Al contrario, el antibiótico sigue siendo nuestra herramienta esencial de primera línea para aliviar los síntomas de forma rápida, concluye.