Vacunarse contra el VRS en el embarazo evita el 80% de los ingresos de bebés por bronquiolitis y neumonía

Archivo - Mujer embarazada recibiendo una vacuna. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / VADIMGUZHVA - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El virus respiratorio sincicial (VRS) es un virus común que puede causar enfermedades respiratorias graves en lactantes y niños pequeños, incluidas infecciones de las vías respiratorias inferiores, como bronquiolitis y neumonía.

Es una de las principales causas de hospitalización infantil en todo el mundo, y la infección en la primera infancia se asocia con posibles efectos a largo plazo, como sibilancias o asma recurrentes, reingresos hospitalarios y deterioro de la salud pulmonar.

PROTECCIÓN DESDE ANTES DE NACER

Un importante estudio de la UK Health Security Agency (UKHSA) de Reino Unido revela que la vacunación materna contra el VRS reduce el riesgo de hospitalización infantil en más de un 80 por ciento.

Se trata del mayor estudio de este tipo realizado en condiciones reales, presentado en el ESCMID Global 2026 celebrado en Munich (Alemania). En concreto, demuestra que la vacunación materna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) reduce el riesgo de hospitalización en lactantes en más del 80% cuando se administra al menos dos semanas antes del nacimiento.

En Inglaterra, el 1 de septiembre de 2024 se puso en marcha un programa nacional de vacunación materna contra el VRS, que ofrece la vacuna bivalente Prefusion F a las mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación.

Para evaluar su impacto en las hospitalizaciones infantiles por infecciones respiratorias de las vías bajas asociadas al virus sincitial respiratorio (VSR), investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) llevaron a cabo un estudio de cohortes retrospectivo utilizando conjuntos de datos nacionales vinculados, incluidos los registros de maternidad del Servicio Nacional de Salud (NHS), datos de vacunación y datos hospitalarios y de laboratorio. El análisis incluyó a 289.399 bebés nacidos entre el 2 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, lo que representa aproximadamente el 90% de los nacimientos en Inglaterra durante este período.

En la población estudiada, se registraron 4.594 hospitalizaciones asociadas al VRS. Si bien los lactantes nacidos de madres no vacunadas representaban el 55% de la cohorte total, constituyeron el 87,2% de las hospitalizaciones. En cambio, los bebés cuyas madres fueron vacunadas al menos 14 días antes del parto tuvieron un riesgo de hospitalización notablemente menor, con una efectividad de la vacuna estimada en un 81,3%, en comparación con el grupo no vacunado.

Al ser el estudio más extenso realizado hasta la fecha sobre el impacto de esta vacuna en la hospitalización infantil, estos hallazgos proporcionan evidencia sólida de que la vacunación ofrece una protección sustancial contra enfermedades graves en lactantes.

"Encontramos una clara relación entre el momento de la vacunación y la protección, con una efectividad que aumenta a medida que se prolonga el intervalo entre la vacunación y el nacimiento, alcanzando casi el 85% cuando la vacunación se realiza al menos cuatro semanas antes del parto", señala el autor principal y epidemiólogo de UKHSA, Matt Wilson.

"Si bien generalmente se necesitan al menos dos semanas para una protección óptima, los bebés nacidos entre 10 y 13 días después de la vacunación tuvieron alrededor de un 5% menos de hospitalizaciones en comparación con aquellos cuyas madres no estaban vacunadas, mientras que no se observó ninguna reducción cuando la vacunación se realizó menos de 10 días antes del nacimiento", añade.

Esto refuerza la importancia de vacunar lo antes posible dentro del período recomendado, y también demuestra que incluso cuando se administra más tarde en el embarazo, todavía es posible obtener cierta protección desde aproximadamente 10 días antes del nacimiento, aunque la vacunación temprana sigue siendo preferible.

El estudio también investigó los resultados en bebés prematuros. La efectividad de la vacuna se estimó en un 69% en bebés prematuros, cuando se dejaban transcurrir al menos 14 días entre la vacunación y el nacimiento.

"Estos hallazgos son especialmente importantes para los bebés prematuros, que se encuentran entre los más vulnerables a la infección grave por el virus sincitial respiratorio (VSR)", añade Wilson. "Con un tiempo suficiente entre la vacunación y el nacimiento, observamos buenos niveles de protección en estos bebés. Administrar la vacuna al inicio del tercer trimestre, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, podría proteger a la mayoría de los bebés prematuros".

De cara al futuro, Wilson asegura que es necesario seguir investigando para evaluar el impacto del programa de vacunación materna contra el VRS en las hospitalizaciones infantiles a nivel poblacional y para comprender mejor cómo cambia la protección en etapas posteriores de la infancia. Añade que la UKHSA estudiará la eficacia de la vacunación materna y la inmunización con anticuerpos monoclonales en bebés muy prematuros, para quienes se recomiendan ambas.

También hizo hincapié en el potencial de un mayor impacto global, explicando: "Si bien la supervivencia a la bronquiolitis por VRS es alta en los países de altos ingresos, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en los países de ingresos bajos y medios. Estos hallazgos resaltan los beneficios potenciales de una mayor implementación de la vacunación materna contra el VRS a nivel mundial, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".