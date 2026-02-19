Vacunarse contra la COVID-19 en el embarazo, especialmente con dosis de refuerzo, se asocia con menos preeclampsia

Archivo - Embarazada, preeclampsia, hipertensión - SKYNESHER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La preeclampsia es una de las complicaciones más temidas del embarazo: una combinación de tensión arterial alta y daño en órganos como el hígado, el riñón o el cerebro que puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

Esta enfermedad, que suele aparecer a partir de la mitad de la gestación, aumenta la probabilidad de parto prematuro, problemas de crecimiento fetal y complicaciones graves si no se detecta y se maneja a tiempo

Un nuevo estudio multinacional del Consorcio INTERCOVID, que incluye al Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago (Estados Unidos), ha descubierto que la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo, especialmente combinada con una dosis de refuerzo, reduce significativamente el riesgo de preeclampsia, una complicación grave y potencialmente mortal del embarazo.

Los hallazgos, publicados en 'eClinicalMedicine' ofrecen información sin precedentes sobre la prevención de la preeclampsia, independientemente de los efectos directos de la infección por COVID-19.

ANALIZAN VACUNA COVID Y RIESGO DE PREECLAMPSIA

El estudio, titulado 'Estado de vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo y riesgo de preeclampsia: la cohorte de la era pandémica del Consorcio INTERCOVID', analizó datos de 6.527 mujeres embarazadas en 18 países inscritas entre 2020 y 2022. Los investigadores compararon mujeres vacunadas y no vacunadas, con y sin infección por SARS-CoV-2, para evaluar cómo el estado de vacunación influyó en las tasas de preeclampsia.

"Nuestros resultados respaldan la importancia de fortalecer los programas de vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo, priorizando las dosis de refuerzo y garantizando que las embarazadas de todo el mundo tengan acceso equitativo a la vacuna", resume el doctor Jagjit S. Teji, coautor del estudio, neonatólogo del Lurie Children's Hospital y profesor clínico adjunto de Pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

"Ofrecemos evidencia del primer estudio a gran escala que sugiere que la vacunación contra la COVID-19 podría proteger contra una de las complicaciones más graves del embarazo", añade.

Entre los hallazgos clave destaca que la infección por COVID-19 durante el embarazo se asoció con un aumento del 45% en el riesgo de preeclampsia, que aumentó al 78% entre las mujeres no vacunadas. Por otra parte, la vacunación redujo las probabilidades generales de preeclampsia entre las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo en un 33%, lo que es estadísticamente significativo.

Asimismo, entre las mujeres con condiciones de salud preexistentes, como diabetes, hipertensión o trastornos de la tiroides, la vacunación con una dosis de refuerzo redujo el riesgo de preeclampsia en un 42%, lo que es estadísticamente significativo.

El efecto protector de la vacunación se mantuvo constante después de ajustar los factores clave y podría extenderse más allá de la infección por COVID-19, lo que sugiere posibles beneficios para la prevención de la preeclampsia independientemente del estado de infección.

CÓMO LA VACUNACIÓN MATERNA PODRÍA INFLUIR EN LAS VÍAS QUE DESENCADENAN LA PREECLAMPSIA

Por otra parte, las mujeres vacunadas también experimentaron menores probabilidades de parto prematuro, morbilidad materna y perinatal y mortalidad. Además, entre las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo, el efecto protector para el parto prematuro fue del 33%, la morbilidad y mortalidad materna fue del 32%, la morbilidad y mortalidad perinatal grave fue del 29%, todos ellos estadísticamente significativos.

"Estos resultados trascienden los beneficios conocidos de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo", apunta el profesor José Villar, coautor principal del estudio e investigador principal del consorcio INTERCOVID del Departamento Nuffield de Salud de la Mujer y Reproductiva de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

"Ahora contamos con evidencia de que la vacunación materna puede influir en las vías implicadas en el desarrollo de la preeclampsia, lo que sugiere un beneficio inmunológico o vascular más amplio de la vacunación", añade.

La preeclampsia afecta hasta un 3-8% de los embarazos en todo el mundo, dependiendo del perfil de riesgo, y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Se desconocen sus orígenes y es necesario mejorar los tratamientos y las medidas preventivas, pero se sabe que la inflamación y la disfunción vascular contribuyen a esta enfermedad, mecanismos que se solapan con la infección por COVID-19.

Los hallazgos de INTERCOVID respaldan la idea de que la vacunación puede modular las vías inmunitarias y vasculares implicadas en la preeclampsia, ofreciendo potencialmente protección incluso en ausencia de infección por COVID-19. Esto concuerda con la creciente evidencia de que algunas vacunas pueden tener efectos beneficiosos no específicos sobre la regulación inmunitaria.

El consorcio INTERCOVID incluye más de 40 hospitales en 18 países, lo que refleja un esfuerzo verdaderamente global para comprender los resultados maternos y perinatales durante la pandemia.