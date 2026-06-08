La vacuna materna contra el VRS reduce las hospitalizaciones infantiles en un 70%

Archivo - Vacunación a una embarazada. - ANDREYPOPOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El virus sincitial respiratorio (VSR) es la principal causa de hospitalización infantil en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 2 y 3 de cada 100 bebés menores de 3 meses son hospitalizados cada año debido al VRS, y los casos graves a veces requieren oxígeno o ventilación mecánica. Hasta la aprobación de la vacuna RSVpreF, no existía una forma fiable de proteger a los recién nacidos sanos contra el VRS desde el nacimiento.

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Pittsburgh y UPMC (Estados Unidos), publicado en 'JAMA Network Open', ha descubierto que la vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) durante el embarazo redujo el riesgo de hospitalización en bebés pequeños en casi un 70%.

Este estudio aporta evidencia preliminar de la práctica clínica en Estados Unidos, demostrando que la administración de una dosis de la vacuna materna contra el VRS (vacuna RSVpreF) reduce las hospitalizaciones relacionadas con el VRS en lactantes. Los resultados concuerdan con los hallazgos de los ensayos clínicos de la vacuna RSVpreF. Esta vacuna fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2023.

"Diseñamos este estudio para centrarnos en lo que más importa a las familias: si su bebé podría terminar en el hospital", comenta la autora principal del estudio, Anne-Marie Rick, profesora adjunta de pediatría y ciencia clínica y traslacional en la Facultad de Medicina de Pitt y médica en el Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh y el Hospital UPMC Magee-Womens.

"Los hallazgos muestran un impacto significativo para las familias y para el sistema de salud, y resaltan la eficacia que puede tener esta intervención durante los meses más vulnerables de la vida", añade.

El estudio analizó los historiales médicos de lactantes de 90 días o menos que fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias en el oeste de Pensilvania durante las temporadas de VRS de 2023-24 y 2024-25. Los investigadores se centraron en los lactantes a los que se les realizó la prueba del VRS y compararon los resultados entre aquellos cuyas madres recibieron la vacuna durante el embarazo y aquellos cuyas madres no la recibieron. Se excluyeron los lactantes que recibieron protección con anticuerpos monoclonales, una opción de prevención del VRS que se administra después del nacimiento.

En lactantes menores de 3 meses, la vacunación materna se asoció con una eficacia aproximada del 68% contra la hospitalización por enfermedades respiratorias causadas por el VRS y una eficacia del 69% contra infecciones pulmonares más graves también causadas por el virus.

Los resultados forman parte de un estudio en curso de cuatro años para evaluar la eficacia de la vacunación materna contra el VRS a lo largo de varias temporadas. Los investigadores continuarán haciendo un seguimiento de las pacientes durante las temporadas de VRS 2025-26 y 2026-27, ampliando el análisis para incluir a los lactantes de hasta 180 días de edad y evaluando la duración de la protección.

"Seguimos haciendo un seguimiento de los pacientes para comprender la eficacia de esta protección a lo largo del tiempo y en diferentes grupos. Este tipo de datos del mundo real son fundamentales para ayudar a las familias, los médicos y los responsables políticos a tomar decisiones informadas sobre la mejor manera de proteger a los bebés", concluye Rick.