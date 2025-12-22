Vacuna COVID-19 y embarazo: lo último que revelan los estudios sobre seguridad y eficacia

Archivo - Embarazada recibe la vacuna de la covid-19. - MARINA DEMIDIUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas embarazadas que recibieron la vacuna contra la COVID-19 tuvieron muchas menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave o de tener un parto prematuro, según un importante estudio nuevo dirigido por la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y publicado en 'JAMA'.

Basándose en datos de casi 20.000 embarazos en todo Canadá, la investigación reveló que la vacunación se asoció significativamente con menores riesgos de hospitalización, ingreso en cuidados intensivos y parto prematuro. Estos beneficios persistieron a medida que el virus evolucionó de la variante Delta a la Ómicron, que ha evolucionado hacia sublinajes más nuevos que aún predominan en la actualidad.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia clara, a nivel poblacional, de que la vacunación contra la COVID-19 protege a las embarazadas y a sus bebés de complicaciones graves", plantea la doctora Deborah Money, profesora de obstetricia y ginecología de la Universidad de Columbia Británica y autora principal del estudio. "Incluso a medida que el virus evolucionaba, la vacunación continuó ofreciendo beneficios sustanciales tanto para la madre como para el bebé".

El estudio fue realizado por la red nacional de vigilancia CANCOVID-Preg, dirigida por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, y representa uno de los conjuntos de datos más grandes sobre COVID-19 y embarazo en todo el mundo.

PROTECCIÓN CONTRA PARTOS PREMATUROS

El análisis incluyó datos de nueve provincias y un territorio canadienses. Los investigadores utilizaron datos de salud poblacionales para rastrear los resultados de casi 20.000 embarazos afectados por el SARS-CoV-2 entre abril de 2021 y diciembre de 2022. Incluso después de ajustar por edad, índice de masa corporal y condiciones preexistentes como hipertensión o diabetes, la vacunación siguió asociada con riesgos marcadamente menores de hospitalización.

En concreto, los resultados revelaron que las personas vacunadas tenían aproximadamente un 60% menos de probabilidades de ser hospitalizadas y un 90% menos de requerir cuidados intensivos, en comparación con quienes no estaban vacunadas al momento de la infección. La vacunación también se relacionó con menos nacimientos prematuros (partos antes de las 37 semanas de embarazo), lo que redujo el riesgo en un 20% durante la ola delta y en un 36% durante la ola ómicron.

En particular, el análisis encontró que las personas vacunadas durante el embarazo, a diferencia de antes del embarazo, tenían tasas aún más bajas de parto prematuro y muerte fetal.

Los hallazgos llegan en medio de la evolución de las directrices sobre vacunas para personas embarazadas en algunos países. Por ello, los investigadores creen que sus hallazgos proporcionan evidencia oportuna para informar las discusiones políticas en curso.

"La evidencia es contundente: la vacunación contra la COVID-19 es segura y eficaz durante el embarazo", declara Money. "Estos últimos hallazgos proporcionan información crucial para las mujeres embarazadas y sus profesionales sanitarios, y respaldan firmemente las directrices de salud pública que recomiendan la vacunación durante el embarazo".

Más allá del COVID-19, los investigadores dicen que el estudio subraya la importancia de incluir a las personas embarazadas en la investigación de vacunas y la planificación para futuros brotes de virus respiratorios.