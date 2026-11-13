La vacuna contra el VPH podría proteger también frente a complicaciones durante el embarazo

Archivo - VPH (Virus del Papiloma Humano) Mujer adolescente que muestra un vendaje azul después de recibir la vacuna contra el VPH.Virus Algunas cepas infectan los genitales y pueden causar cáncer de cuello uterino. Concepto de salud de la mujer. - KTSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio del Instituto Karolinska, en Suecia, revela que haber recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) antes del embarazo se asocia con un menor riesgo de complicaciones importantes durante el embarazo, incluido el parto prematuro, observándose una mayor reducción del riesgo entre las mujeres vacunadas a una edad más temprana.

Los hallazgos sugieren que los beneficios de la vacunación contra el VPH pueden ir más allá de la prevención del cáncer y extenderse a la reducción de resultados adversos en el embarazo, afirman los investigadores.

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. La vacuna tetravalente contra el VPH combate cuatro tipos de VPH, incluidos dos (VPH tipo 16 y 18) responsables de aproximadamente el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. Cada vez hay más evidencia que indica que la infección por VPH y los métodos utilizados para tratar las lesiones cervicales causadas por este virus están relacionados con un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, incluido el parto prematuro, por lo que la prevención del VPH ofrece beneficios potenciales.

Para profundizar en este tema, investigadores suecos utilizaron datos de registros nacionales suecos para evaluar la asociación entre la vacunación tetravalente contra el VPH antes del embarazo y el riesgo posterior de resultados adversos en el embarazo.

Sus conclusiones, publicadas por 'The BMJ', se basan en 624.713 nacimientos únicos y primerizos entre mujeres de entre 16 y 35 años en Suecia entre 2006 y 2023, de las cuales 92.620 (15%) habían recibido la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano antes del embarazo.

Los casos correspondieron a mujeres con al menos un resultado adverso del embarazo, incluyendo parto prematuro (antes de las 37 semanas), parto muy prematuro (entre las 28 y las 31 semanas), rotura prematura o antes del inicio del trabajo de parto, nacimiento de un bebé pequeño o extremadamente pequeño, muerte fetal o muerte neonatal.

Cada caso se comparó con hasta 10 mujeres de control de la misma edad y año de concepción, y se tuvieron en cuenta otros factores potencialmente influyentes, como el tabaquismo autoinformado y el índice de masa corporal en la primera consulta prenatal, los diagnósticos maternos y la reproducción asistida, el país de nacimiento de la madre, los ingresos familiares y el nivel educativo.

Tras tener en cuenta estos factores, la vacunación tetravalente contra el VPH se asoció con una menor probabilidad de todos los resultados adversos del embarazo incluidos, en comparación con la no vacunación.

Se observaron asociaciones estadísticamente significativas para el parto prematuro y muy prematuro, el parto prematuro espontáneo, la rotura prematura de membranas y el nacimiento de un bebé con bajo peso al nacer. La reducción del riesgo fue generalmente más pronunciada entre las mujeres vacunadas antes de los 17 años.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Los autores reconocen la información incompleta sobre los abortos espontáneos y la limitada investigación de las vías clínicas subyacentes. Tampoco pueden descartar la posibilidad de que otros factores no medidos hayan influido en sus resultados.

Sin embargo, afirman que este amplio estudio, basado en datos de alta calidad y con un seguimiento prolongado en un entorno real, minimizó el sesgo y la clasificación errónea, lo que permitió evaluar tanto los resultados adversos comunes como los raros del embarazo. Además, los resultados fueron similares tras análisis adicionales, lo que sugiere su solidez.

Por ello, resumen que, "junto con investigaciones previas que demuestran la seguridad de la vacunación contra el virus del papiloma humano durante el embarazo, los resultados sugieren que la vacunación contra el virus del papiloma humano no solo es segura en lo que respecta a los resultados del embarazo, sino que también puede conferir beneficios adicionales al reducir el riesgo de efectos adversos".

En conjunto, "estas pruebas respaldan la estrategia global de vacunación contra el virus del papiloma humano y su continua implementación en los programas de inmunización rutinarios".