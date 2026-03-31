Un estudio revela que usar probióticos con Clostridium butyricum puede ayudar a prevenir el parto prematuro espontáneo - JERRYLAI0208

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la japonesa Universidad de Toyama, el doctor Satoshi Yoneda, ha revelado que el uso de probióticos que contienen Clostridium butyricum, al inicio del embarazo, puede ayudar a prevenir el parto prematuro espontáneo.

"Los probióticos que contienen bacterias productoras de butirato, administrados al inicio del embarazo, pueden ayudar a prevenir el parto prematuro en mujeres con antecedentes o alto riesgo de parto prematuro espontáneo", ha explicado Yoneda ante este tipo de alumbramiento, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal, especialmente entre las mujeres con antecedentes.

Por ello, este equipo de investigación ha llevado a cabo este ensayo clínico en 31 hospitales nipones y con 315 participantes con antecedentes entre 2021 y 2024, en el que se ha constatado que las que consumieron probióticos con Clostridium butyricum mostraron tasas de recurrencia más bajas en comparación con el promedio nacional, lo que sugiere que esta terapia podría ser una estrategia sencilla para ayudar a prevenir los partos prematuros.

Este tipo de parto es el que se produce antes de las 37 semanas de gestación. Así, los bebés prematuros presentan un mayor riesgo de complicaciones, como dificultad respiratoria, infecciones, daño neurológico y discapacidades del desarrollo a largo plazo.

Ante ello, esta investigación se ha centrado en el hecho de que el sistema inmunitario de la madre debe tolerar al feto en desarrollo a la vez que lo protege de las infecciones, tolerancia que se mantiene en parte gracias a las células T reguladoras, que ayudan a suprimir las respuestas inflamatorias excesivas.

LA MICROBIOTA INTESTINAL PUEDE INFLUIR EN EL EJE INMUNITARIO-EMBARAZO

En este sentido, evidencia reciente sugiere que la microbiota intestinal puede influir en este eje inmunitario-embarazo y se sabe que ciertas bacterias intestinales, en particular las especies de Clostridium, promueven el desarrollo de estas células. Además, estudios previos han encontrado niveles reducidos de estas bacterias en mujeres que experimentaron parto prematuro espontáneo.

Con todo, este trabajo, publicado en la revista especializada 'American Journal of Obstetrics and Gynecology', coescrito por el también miembro de la Universidad de Toyama, el doctor Shigeru Saito, e ideado para explorar si la restauración de bacterias intestinales beneficiosas podría ayudar a prevenir el parto prematuro, ha mostrado esta conclusión.

"Este estudio surgió de nuestro deseo de reducir el número de niños que desarrollan discapacidades a largo plazo, especialmente aquellos que nacen extremadamente prematuros, mediante intervenciones obstétricas adecuadas", ha continuado Yoneda. En el mismo, las participantes recibieron probióticos en el periodo correspondiente entre las semanas 10 y 14 de gestación y, luego, durante el resto del embarazo.

Los resultados muestran una tasa de recurrencia de parto prematuro espontáneo del 14,9 por ciento, significativamente inferior al 22,3 por ciento registrado en la base de datos perinatal nacional de Japón. Además, este régimen de probióticos mostró un perfil de seguridad favorable y no se notificaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Los autores de esta investigación han confirmado que, en las mujeres que dieron a luz a término, la proporción de Clostridium en el intestino aumentó aproximadamente cinco veces después de la suplementación con probióticos. No obstante, se necesitan estudios futuros para confirmar la eficacia de la terapia con probióticos en la prevención del parto prematuro espontáneo recurrente.