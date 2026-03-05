La UNAD lanza una campaña para denunciar la medicalización del malestar de las mujeres

Archivo - Imagen de recurso de una mujer pensativa. - FIZKES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha lanzado este jueves la campaña 'Medicarnos no es la única opción' con el objetivo de visibilizar la realidad del consumo de psicofármacos entre las mujeres y reclamar un cambio en la forma en que se aborda su salud mental para evitar adicciones.

La acción, que se difunde con motivo del Día Internacional de la Mujer, denuncia la práctica habitual de tratar el malestar femenino en muchos casos solo con medicación, sin atender las causas profundas de la ansiedad, el insomnio o la tristeza, por ejemplo.

"Tranquilizantes y ansiolíticos pueden aliviar temporalmente los síntomas, pero no solucionan el origen del sufrimiento y, en muchos casos, generan dependencia y nuevas adicciones", explican desde la organización. Por eso, la campaña reivindica la necesidad de una atención integral y con perspectiva de género, basada en escucha, acompañamiento profesional y abordaje de las raíces estructurales del malestar.

Los estudios más recientes, como la Encuesta EDADES 2024 y los informes del Plan Nacional sobre Drogas, muestran que en España el consumo de hipnosedantes y ansiolíticos es significativamente más alto entre mujeres que entre hombres, consolidándose como una de las sustancias más utilizadas después del alcohol y el tabaco.

Esta diferencia se mantiene a lo largo de toda la vida adulta, pero aumenta de manera destacada con la edad, alcanzando su máxima prevalencia entre las mujeres de 55 a 64 años, donde más de una de cada cinco las ha consumido en el último mes. Entre las generaciones más jóvenes también se observa un crecimiento ya que cerca del 20 por ciento de las chicas de 14 a 18 años declaran haber consumido hipnosedantes en el último año, frente a menos del 10 por ciento de los chicos.

En este sentido, la UNAD denuncia que el consumo de estas sustancias se ha triplicado en las últimas dos décadas, "un fenómeno que refleja la medicalización de malestares cotidianos vinculados a la ansiedad, la sobrecarga de cuidados, la precariedad laboral o el impacto de la pandemia de la COVID-19", apunta.

LA CAMPAÑA

El vídeo central de la campaña mantiene la misma actriz que protagonizó la acción de la UNAD en el del 25N, sirviendo como hilo conductor que conecta ambas iniciativas. En el vídeo se interpela directamente a la audiencia, evidenciando cómo la solución de la medicación puede convertirse en un modo de silenciar a las mujeres , invisibilizando el sufrimiento y las causas estructurales de su malestar.

Con un tono crítico, la campaña reivindica alternativas basadas en escucha, acompañamiento profesional y terapias que aborden la raíz de los problemas, destacando que recetar no es la única opción. Así, UNAD hace un llamamiento a para garantizar una atención sanitaria con perspectiva de género, centrada en la escucha y el acompañamiento real de las mujeres.