El tratamiento conservador es seguro en tumores ováricos benignos

Concluye que los modelos de predicción ADNEX y IOTA5 son eficaces

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Servicio de Diagnóstico Ginecológico por la imagen (DGI) de la Fundación Dexeus Mujer ha confirmado la seguridad y validez de la estrategia conservadora de seguimiento y control clínico en tumores ováricos benignos detectados en la población general.

El trabajo, publicado en la revista de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Isuog), ha evaluado la eficacia de los modelos de predicción --ADNEX y IOTA5-- que se utilizan para determinar la malignidad de las tumoraciones que se detectan en las revisiones ginecológicas rutinarias, informa Dexeus Mujer en un comunicado de este jueves.

Asimismo, ha analizado si la estrategia de seguimiento ecográfico y control clínico en casos benignos son eficaces para predecir el riesgo de complicaciones.

2039 PACIENTES

La investigación se llevó a cabo sobre una muestra de 2039 pacientes a las que se detectó una tumoración entre junio de 2012 y septiembre de 2016 en revisiones ginecológicas de control rutinarias: de estas, 1684 masas eran benignas (83%), 49 eran malignas (2%) y 306 tenían resultado incierto (15%).

Los tumores se clasificaron como benignos o malignos según la histología y el resultado del seguimiento clínico y ecográfico a los 12 meses.

Hubo 1472 (72%) pacientes cuya masa se consideró benigna, en los cuales la incidencia acumulada a 5 años fue del 66% para la resolución espontánea de la masa, no se detectó ninguna torsión de ovario y en solo el 0,1% de los casos se produjo rotura de quiste; en el 0,2% de los casos se detectó un tumor limítrofe, y en el 0,2% malignidad invasiva.

RESULTADOS

De acuerdo con los resultados, el modelo ADNEX y la estrategia de dos pasos IOTA5 funcionaron "bien" para distinguir las masas anexiales benignas de las malignas detectadas en una población de bajo riesgo.

Asimismo, los autores concluyen que el tratamiento conservador es seguro para las masas con aspecto ecográfico benigno en esta población.