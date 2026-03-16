Una tesis revela alteraciones en el ciclo menstrual tras la infección por Covid-19 o la vacunación frente al virus

Archivo - Copa menstrual. - DRAGANA991/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunas mujeres experimentaron alteraciones en el ciclo menstrual tras la infección por Covid-19 o la vacunación frente al virus, según revela la tesis doctoral de la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, que defenderá su investigación el 27 de marzo en la Universidad de Extremadura.

Mujeres de todo el mundo comentaron durante la pandemia de Covid-19 cambios en su ciclo menstrual tras la infección o la vacunación. Sin embargo, la menstruación no se registró como variable en muchos ensayos clínicos ni en algunos sistemas de farmacovigilancia.

El proyecto analiza los cambios menstruales reportados durante la pandemia en una muestra de 17.512 mujeres, lo que convierte a este estudio en uno de los más amplios realizados hasta la fecha en España sobre este fenómeno. Entre los cambios descritos se encuentran el manchado intermenstrual, variaciones en la duración del ciclo o cambios en la intensidad del sangrado.

Aunque en la mayoría de los casos estas alteraciones fueron temporales, el estudio también identifica un subgrupo de mujeres en las que los cambios se mantuvieron durante más tiempo, lo que pone de relieve la necesidad de continuar investigando este fenómeno mediante estudios observacionales prospectivos.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo es que analiza estos cambios en distintos subgrupos de mujeres, incluyendo también a mujeres con amenorrea (ausencia de menstruación), un grupo que apenas había sido considerado en investigaciones previas sobre salud menstrual durante la pandemia.

Más allá de los resultados clínicos, el estudio pone de relieve la falta de atención a variables relacionadas con la salud menstrual, un problema histórico en la investigación biomédica. Al Adib ha destacado que el ciclo menstrual refleja la interacción entre los sistemas endocrino, inmunológico y nervioso y, si no se mide en los estudios clínicos, "simplemente desaparece de la evidencia científica".

Para la investigadora, una de las lecciones más importantes que deja la pandemia es la necesidad de incorporar de forma sistemática la salud menstrual en la investigación médica. "No se trata de alarmar, sino de investigar mejor. Cuando millones de mujeres reportan cambios en su cuerpo, la ciencia debe escucharlo y estudiarlo", ha afirmado.