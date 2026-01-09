La termoablación por microondas supera el 95% de éxito en el tratamiento de enfermedades mamarias

Archivo - Cáncer de mama. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HIN255 - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El radiólogo intervencionista Anselmo Macayo, especialista en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz (Extremadura), ha destacado las ventajas de la termoablación por microondas, una técnica mínimamente invasiva y ambulatoria para el tratamiento de enfermedades mamarias en pacientes con elevado riesgo quirúrgico que alcanza una tasa de éxito del 96 por ciento.

Este tratamiento se basa en la aplicación de calor directamente sobre el tumor para eliminarlo. Para ello, se inserta una pequeña antena en la zona de la lesión, que se anestesia localmente, guiada en todo momento por ecografía. Una vez colocada en el punto exacto, la antena emite microondas hacia el tejido tumoral, generando un campo térmico que permite destruir las células malignas mediante ablación.

"Hacemos desaparecer el tumor por completo únicamente calentándolo, viendo en todo momento lo que hacemos gracias al control ecográfico", ha apuntado el doctor Macayo. La potencia y la duración de la emisión se ajustan según el tamaño y las características del tumor, adaptándose de manera individual a cada paciente.

Según ha resaltado, las pacientes apenas sufren dolor, riesgos o efectos secundarios y, al tratarse de una técnica ambulatoria, solo tienen que permanecer en el hospital unas horas. "El único signo visible tras el procedimiento suele ser un pequeño hematoma, que desaparece progresivamente", ha puntualizado el radiólogo.

La termoablación por microondas está indicada en casos concretos, especialmente en aquellos pacientes en los que una intervención quirúrgica supondría un riesgo elevado. En concreto, es ideal para personas de edad avanzada, con otras patologías añadidas o que no pueden someterse a anestesia general.

El Hospital Quirónsalud Clideba ha implementado esta técnica hace pocos meses y, según se ha informado desde el centro, los pacientes han expresado un alto grado de satisfacción. Con la termoablación por microondas, el hospital busca seguir evolucionando hacia una medicina más personalizada, ofreciendo alternativas seguras que reducen riesgos sin renunciar a los mejores resultados clínicos.