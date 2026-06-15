La terapia hormonal en la menopausia protege los huesos: reduce un 69% el riesgo de osteoporosis

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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que reciben terapia hormonal para la menopausia tienen un menor riesgo de baja densidad mineral ósea en comparación con quienes no la usan, según un estudio de Investigación Médica Sonora (INMEDS), de México, que se presenta en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad de Endocrinología en Chicago, Estados Unidos.

Las mujeres que no usan terapia hormonal para la menopausia tienen un mayor riesgo de desarrollar osteopenia y osteoporosis, lo que puede provocar fracturas, discapacidad y pérdida de independencia.

"Durante años, muchas mujeres han evitado la terapia hormonal para la menopausia debido a preocupaciones sobre su seguridad y las advertencias en las etiquetas. Este estudio replantea esa narrativa y muestra que la terapia hormonal para la menopausia puede tener un beneficio adicional importante: proteger la salud ósea. Esto cambia el enfoque de 'evitarla si es posible' a 'reconsiderarla en la paciente adecuada'", declara Diego Espinoza-Peralta, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE) e investigador principal de Investigación Médica Sonora (INMEDS).

El estudio de cohorte retrospectivo incluyó a 387 mujeres posmenopáusicas que se sometieron a exploraciones DXA (entre 2021 y 2025). Se las clasificó como usuarias de terapia hormonal menopáusica (33%) o no usuarias (67%). La baja densidad mineral ósea se definió como osteopenia u osteoporosis.

Quienes tomaban terapia hormonal menopáusica tenían aproximadamente un 69% menos de riesgo de baja densidad mineral ósea en la columna vertebral y la cadera en comparación con quienes no la usaban. Este hallazgo se mantuvo incluso después de que los investigadores consideraran la edad, el tiempo transcurrido desde la menopausia, los niveles de vitamina D, el tabaquismo y otras afecciones de salud.

"En pocas palabras: la terapia hormonal menopáusica parece proteger los huesos de forma independiente, no por mera coincidencia", matiza Espinoza-Peralta.

Esto sugiere que la terapia hormonal podría ser una forma de ayudar a las personas a aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir la pérdida ósea o reducir el riesgo de fracturas.

"Los médicos podrían empezar a sopesar sus beneficios con mayor detenimiento, especialmente en mujeres poco después de la menopausia, lo que podría mejorar la salud y la calidad de vida a largo plazo", concluye Espinoza-Peralta.