Terapia hormonal para la menopausia: la diferencia entre tomarla por vía oral o a través de la piel

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MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terapia hormonal alivia los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los sudores nocturnos. Algunos estudios han relacionado la terapia hormonal oral con coágulos sanguíneos poco frecuentes pero graves, conocidos como tromboembolia venosa, y con accidentes cerebrovasculares; sin embargo, la evidencia sobre su relación con los infartos de miocardio sigue siendo inconsistente.

Para profundizar en este tema, Steno Diabetes Center de Copenhague y el Hospital Universitario del Norte de Zelanda (Dinamarca) han realizado un amplio estudio.

Los investigadores consultaron los datos del registro sanitario danés de mujeres de entre 50 y 69 años que residían en Dinamarca entre 2003 y 2021 y a las que se les diagnosticó un primer tromboembolismo venoso, un accidente cerebrovascular isquémico o un infarto de miocardio.

La investigación revela que el uso actual de la terapia hormonal oral para la menopausia (comúnmente conocida como terapia de reemplazo hormonal o TRH) se asocia con un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en las piernas o los pulmones, independientemente de la dosis o la duración del tratamiento.

Por el contrario, los riesgos de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio se limitaron al uso prolongado de terapia hormonal oral en dosis altas, mientras que la terapia hormonal transdérmica (administrada a través de la piel en forma de parches, geles o aerosoles) no mostró un aumento general del riesgo de coágulos sanguíneos.

LA TERAPIA HORMONAL ORAL AUMENTA EL RIESGO DE COÁGULOS

Se identificaron 9.807 mujeres con tromboembolismo venoso, 18.460 mujeres con accidente cerebrovascular isquémico y 11.974 mujeres con infarto de miocardio. Estas mujeres se compararon, según su año de nacimiento, con un total de 49.035, 92.300 y 59.870 mujeres sin enfermedad trombótica, respectivamente.

Posteriormente, se utilizaron los registros de prescripciones para evaluar cualquier vínculo entre el uso de la terapia hormonal y la enfermedad trombótica, según diversas variables, como la vía de administración, la dosis, la duración del uso y la edad a la que se inició el tratamiento.

Ninguna de las mujeres tenía antecedentes de coágulos sanguíneos, cáncer, enfermedad hepática, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, tratamientos de fertilidad ni cirugía para extirpar los ovarios (ooforectomía). También se tuvieron en cuenta otros factores potencialmente influyentes, como los ingresos, la educación, el uso de medicamentos y las afecciones preexistentes.

Entre las mujeres no expuestas a la terapia hormonal, las tasas de tromboembolia venosa, accidente cerebrovascular isquémico e infarto de miocardio fueron de 15,8, 20,3 y 13,0 por cada 10.000 personas-año, respectivamente.

La terapia con estrógenos orales (sola o con progestina) se asoció con un aumento absoluto de las tasas de tromboembolia venosa del 0,09%, accidente cerebrovascular isquémico del 0,06% y ataque cardíaco del 0,03% por año. Esto equivale a un caso adicional de tromboembolia venosa por cada 1.055 mujeres que reciben terapia hormonal oral durante un año, un accidente cerebrovascular adicional por cada 1.642 y un ataque cardíaco adicional por cada 3.846.

EL RIESGO DE ICTUS E INFARTO SE CONCENTRA EN USO PROLONGADO

La terapia oral se asoció sistemáticamente con un mayor riesgo de tromboembolia venosa, mientras que el aumento del riesgo de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio se limitó a quienes tomaban estradiol oral en dosis altas (superiores a 1 mg/día) durante más de un año, aumentando con un uso más prolongado.

Por el contrario, la terapia transdérmica no mostró un aumento general del riesgo trombótico, independientemente del régimen, la dosis o la duración, lo que, según los autores, subraya la importancia de la vía de administración para minimizar el riesgo.

Una excepción fue el aumento de la tasa de infartos entre las mujeres que utilizaban la terapia cíclica transdérmica combinada (estrógeno continuo a través de la piel con progestágeno añadido durante parte del ciclo para inducir la menstruación), aunque los autores señalan que esta estimación se basa en datos escasos.

UN ESTUDIO OBSERVACIONAL CON LIMITACIONES

Este estudio observacional, publicado por 'The BMJ', puede no establecer una relación de causa y efecto. Los autores reconocen la falta de datos sobre la edad de la menopausia, el índice de masa corporal y el tabaquismo, y que los resultados podrían no ser aplicables a otras poblaciones con mayor diversidad étnica. Sin embargo, señalan que el diseño con una muestra amplia, el uso de datos detallados sobre prescripciones, la extensa información sociodemográfica y de salud de la población estudiada, y el largo período de seguimiento sugieren que los resultados son sólidos.

"El uso actual de cualquier terapia hormonal oral para la menopausia se asoció con un mayor riesgo de tromboembolia venosa, mientras que el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico e infarto de miocardio solo aumentó con la terapia oral de alta dosis utilizada durante más de un año. La terapia transdérmica no se asoció con un aumento de las tasas de trombosis, independientemente del régimen, los ingredientes activos, la dosis y la duración del uso", concluyen.