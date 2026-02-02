Una terapia celular ofrece resultados "prometedores" en mujeres con patología uterina asociada a infertilidad

Santamaría y Simón - INCLIVA

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una terapia celular "innovadora" desarrollada a partir de células de la propia paciente ha demostrado ser "segura y potencialmente eficaz" en mujeres con síndrome de Asherman moderado y grave, una patología uterina poco frecuente asociada a infertilidad y pérdida recurrente de embarazo, para la que existen opciones terapéuticas limitadas.

El estudio, liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva-Fundación Carlos Simón y la compañía Endorenew y publicado en la revista 'Nature Communications', presenta los resultados de un ensayo clínico combinado de fase 1 y 2 (diseñado para evaluar, por un lado, la seguridad del tratamiento y, de forma paralela, explorar sus primeros efectos clínicos) realizado en mujeres que no habían respondido a tratamientos quirúrgicos convencionales.

El ensayo incluyó a 20 mujeres con síndrome de Asherman moderado o grave, todas ellas con antecedentes de fracaso tras cirugía intrauterina. La intervención consistió en la administración intraarterial de una terapia celular autóloga, obtenida a partir de células de la médula ósea de las propias pacientes, han informado desde el Incliva en un comunicado.

Los resultados del estudio mostraron una mejora "significativa" de la estructura y la función del endometrio, evaluada mediante técnicas de imagen como ecografía, histeroscopia e histología digital, así como análisis transcriptómicos avanzados. Además, la terapia fue bien tolerada, sin que se registraran efectos adversos graves relacionados con el tratamiento durante el seguimiento clínico, que incluyó embarazo y parto. Como resultado clínico relevante, seis pacientes lograron gestaciones evolutivas, con nacimientos sin complicaciones relevantes y recién nacidos sanos.

"El síndrome de Asherman es una patología con opciones terapéuticas muy limitadas, especialmente en los casos moderados y graves que no responden a la cirugía", ha explicado el doctor Xavi Santamaría investigador principal de este proyecto y primer autor del estudio.

Y ha añadido: "En este ensayo fase 1/2, la terapia celular desarrollada a partir de células de la propia paciente mostró un buen perfil de seguridad de la terapia consiguiendo mejorar el endometrio, disminuir adherencias y posibilitar un 30% de niños nacidos en pacientes sin ninguna posibilidad reproductiva".

Las células utilizadas en la terapia corresponden a una subpoblación CD133+ derivada de médula ósea, previamente caracterizada por su capacidad regenerativa en el tejido endometrial, lo que refuerza su potencial como estrategia terapéutica en patologías uterinas complejas. Estas células son obtenidas de una extracción sanguínea y colocadas en el nicho endometrial mediante radiología no invasiva a través del brazo.

El estudio fue coordinado por investigadores de Incliva-Fundación Carlos Simón, en colaboración con el Institut de Recerca Vall d'Hebron, el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, la Universitat de València, Igenomix R&D, diversos centros hospitalarios de Barcelona y València y la Yale School of Medicine, entre otras instituciones.