Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres se estabilizan en Europa... menos en España

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras aumentar durante más de 25 años, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón finalmente se están estabilizando entre las mujeres en los países de la Unión Europea (UE), excepto España, según las predicciones de las tasas de mortalidad por la enfermedad para 2026 analizadas por la Universidad de Milán (Italia).

En concreto, en un nuevo estudio publicado en la revista sobre cáncer ‘Annals of Oncology’, investigadores dirigidos por el doctor Carlo La Vecchia, profesor de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Milán (Italia), predicen que las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (TME) por cáncer de pulmón entre las mujeres de la UE se estabilizarán en torno a las 12,5 muertes por cada 100.000 mujeres en 2026.

Esto representa una caída de algo más del 5% desde el periodo 2020-2022. La única excepción es España, donde las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres seguirán aumentando un 2,4% en 2026, con alrededor de 10 muertes por cada 100.000 mujeres.

En el Reino Unido, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón han estado disminuyendo entre las mujeres durante varios años, aunque desde un pico más alto que los observados en la UE, pero han seguido aumentando entre las mujeres de la UE durante este tiempo. Actualmente, se prevé que las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres disminuyan un 13,4% en comparación con 2020-2022, con 14,85 muertes por cada 100.000 mujeres.

Sin embargo, estas mejoras solo se observarán en mujeres de 64 años o menos. Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón seguirán aumentando entre las mujeres mayores.

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR CÁNCER EN LA UE

El profesor La Vecchia detalla: “El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en ambos sexos en la UE, y las tasas de mortalidad siguen disminuyendo entre los hombres, aunque en 2026 se mantendrán casi el doble de altas que las observadas en las mujeres. En la mayoría de los países, las tendencias ascendentes previas en las tasas de mortalidad entre las mujeres parecen estar estabilizándose, excepto en España, donde se espera un aumento, si bien desde un punto de partida bajo”.

La razón de este patrón es que, en todas partes, los hombres empezaron a fumar antes que las mujeres. En EE. UU. y el Reino Unido, las mujeres empezaron a fumar antes que las de la mayoría de los países de la UE, pero también dejaron de fumar antes. Actualmente, la prevalencia del tabaquismo en ambos sexos es menor en EE. UU. y el Reino Unido, por debajo del 10%, que en la UE. Las mujeres españolas y francesas empezaron a fumar más tarde que las de otros países de la UE, pero también lo han dejado más tarde. Lo mismo ocurre con las italianas, pero ellas nunca fumaron mucho al principio.

Los investigadores analizaron las tasas de mortalidad por cáncer en los 27 Estados miembros de la UE en su conjunto y por separado en el Reino Unido. Examinaron los cinco países más poblados de la UE (Francia, Alemania, Italia, Polonia y España) e, individualmente, las de estómago, intestino, páncreas, pulmón, mama, útero (incluido el cérvix), ovario, próstata, vejiga y leucemias en hombres y mujeres. Se centraron específicamente en el cáncer de pulmón para 2026.

El profesor La Vecchia y sus colegas recopilaron datos sobre muertes de las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas desde 1970 hasta 2022 para la mayor parte de la UE-27 y el Reino Unido. Este es el decimosexto año consecutivo que los investigadores publican estas predicciones, que han demostrado ser fiables a lo largo de los años.

Los investigadores predicen que en la UE habrá aproximadamente 1.230.000 muertes por todos los tipos de cáncer en 2026, lo que corresponde a una TAE de 114 por cada 100.000 hombres (una disminución del 7,8% desde 2020-2022) y de 74,7 por cada 100.000 mujeres (una disminución del 5,9%). En el Reino Unido, habrá aproximadamente 172.000 muertes por todos los tipos de cáncer, lo que corresponde a una TAE de 98 por cada 100.000 hombres (una disminución del 11,25%) y de 80 por cada 100.000 mujeres (una disminución del 7,25%).

Se prevé que las tasas de mortalidad por la mayoría de los tipos de cáncer disminuyan en la mayoría de los países, excepto las muertes femeninas por cáncer de páncreas en los países de la UE (un aumento del 1%) y las muertes femeninas por cáncer colorrectal en el Reino Unido (un aumento del 3,7%).

7,3 MILLONES DE MUERTES EVITADAS EN LA UE

La profesora Eva Negri, de la Universidad de Bolonia (Italia), codirectora de la investigación, agrega: “Estimamos que, desde el pico alcanzado en 1988, se han evitado alrededor de 7,3 millones de muertes por cáncer en la UE y 1,5 millones en el Reino Unido, suponiendo que las tasas de mortalidad se hubieran mantenido constantes en los niveles de 1988. Entre los hombres, se han evitado 1,8 millones de muertes por cáncer de pulmón durante ese período, pero no se ha evitado ninguna muerte entre las mujeres”.

Debido al aumento de la población de edad avanzada, el número real de muertes por cáncer aumentará de 666.924 entre 2020 y 2022 a 684.600 en hombres de la UE en 2026, y de 534.988 a 544.900 en mujeres. Sin embargo, en el Reino Unido, el número de muertes se mantendrá relativamente estable tanto para hombres como para mujeres: alrededor de 91.400 muertes en hombres en 2026 (frente a 91.000) y 80.500 en mujeres (frente a 79.980).

El profesor La Vecchia concluye: “Nuestros hallazgos subrayan la importancia persistente del tabaquismo en la mortalidad por cáncer. El control del tabaco sigue siendo fundamental para la prevención del cáncer de pulmón y también contribuye a la prevención de otros tipos de cáncer, como el de páncreas. Las políticas para limitar el consumo de tabaco han evitado millones de muertes relacionadas con el tabaquismo, pero su aplicación sigue siendo desigual en toda Europa”.

En general, las tasas de mortalidad por cáncer se mantienen favorables, y las tasas de mortalidad por cáncer de páncreas se han estabilizado, lo cual es alentador, ya que anteriormente habían estado aumentando. Esto probablemente refleja la mejora en los carcinógenos ocupacionales y ambientales.

No obstante, persisten las disparidades en las tasas de mortalidad por cáncer entre distintos países y géneros. En varios países, la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer pueden y deben mejorarse para adaptarse a los avances recientes. Esto se aplica principalmente a los países del centro y este de la UE.

Los autores del artículo concluyen: “Fortalecer la fiscalidad, implementar prohibiciones publicitarias, crear entornos libres de humo y brindar apoyo para dejar de fumar son esenciales para cerrar las brechas regionales y socioeconómicas y lograr reducciones sostenidas de la mortalidad por cáncer en toda Europa. Además, controlar el sobrepeso y la obesidad, mejorar los hábitos alimentarios, controlar el consumo de alcohol y ampliar y mejorar la implementación del cribado poblacional para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, de mama y colorrectal siguen siendo estrategias clave en la prevención del cáncer”.