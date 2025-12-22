La supervivencia tras el cáncer de ovario avanzado mejora al planificar los riesgos antes de la cirugía y quimioterapia

El Dr. Luis Chiva, director de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, y la Dra. Pilar Ordás, fellow de investigación de posgrado de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, coautores del estudio SUROVA. - CUN

El estudio internacional SUROVA, liderado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), evidencia que las complicaciones quirúrgicas no deben entenderse como hechos imprevisibles, sino como un factor que puede y debe anticiparse. Los resultados, que refuerzan la necesidad de personalizar la estrategia terapéutica, han sido publicados en la revista científica International Journal of Gynecological Cancer.

Según ha informado la Clínica Universidad de Navarra, SUROVA demuestra que las pacientes con alto riesgo de eventos adversos se benefician más de una estrategia inicial de quimioterapia neoadyuvante, reservando la cirugía para un momento posterior en condiciones más seguras. De este modo, la planificación del tratamiento no se basa únicamente en la extensión de la enfermedad, sino en la capacidad real de lograr una resección completa minimizando la morbilidad.

Como explica el doctor Luis Chiva, especialista del Área de Cáncer Ginecológico del CCUN e impulsor del estudio, "hemos comprobado que la cirugía sigue siendo el tratamiento que más impacta en la supervivencia del cáncer de ovario avanzado, pero solo cuando se logra una resección completa y sin complicaciones". "No todas las pacientes se benefician del mismo abordaje, y la clave está en seleccionar bien a quién operar y en qué momento", dice.

Durante años, el tratamiento estándar contra el cáncer de ovario se ha basado en la intervención quirúrgica, recurriendo a la quimioterapia solo cuando no había alternativa. Sin embargo, han explicado, el estudio enfatiza la importancia de la evaluación preoperatoria cuidadosa -teniendo en cuenta la extensión de la enfermedad, el estado general de la paciente y la complejidad quirúrgica esperable- que permite identificar a aquellas mujeres de alto riesgo.

"Cuando prevemos que una paciente tiene un riesgo elevado de complicaciones, la quimioterapia neoadyuvante no es una opción de menor valor, sino una estrategia inteligente", señala el doctor Chiva. "Permite reducir la carga tumoral, mejorar las condiciones quirúrgicas y aumentar las probabilidades de realizar posteriormente una cirugía completa y segura", añade.

Los autores destacan el impacto pronóstico de las complicaciones quirúrgicas. Tanto los eventos adversos leves como los problemas postoperatorios más graves se asocian a una reducción significativa de la supervivencia a largo plazo, especialmente en las pacientes sometidas a cirugía citorreductora primaria. En contraste, han expresado desde la CUN, las mejores tasas de supervivencia se observaron en mujeres en las que se alcanzó una resección completa y que no presentaron incidencias tras la intervención.

PERSONALIZACIÓN Y DATOS DE VIDA REAL

SUROVA, uno de los análisis de vida real más sólidos realizados hasta la fecha en este ámbito, incluye a más de 3.200 pacientes tratadas entre 2018 y 2019 en 174 hospitales y centros sanitarios de 55 países. Mediante técnicas avanzadas de análisis estadístico, los investigadores han podido comparar los resultados de ambas estrategias terapéuticas - la cirugía citorreductora primaria seguida de quimioterapia, y la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía de intervalo- en la práctica clínica habitual.

El estudio subraya la importancia de personalizar el tratamiento del cáncer de ovario. Además, refuerza la necesidad de que estas decisiones se tomen en centros con experiencia, dentro de equipos multidisciplinares y con una adecuada planificación quirúrgica. También incorpora el desarrollo de una calculadora de riesgo clínico que puede ayudar en la toma de decisiones.

Según han indicado, los hallazgos de SUROVA pueden contribuir a orientar futuras guías clínicas y ponen de relieve su valor como complemento a los ensayos clínicos aleatorizados en la mejora del abordaje de este cáncer. "Los estudios clínicos de vida real aportan una información muy valiosa para el desarrollo de hipótesis de trabajo y líneas de investigación futura", apunta el doctor Antonio González, director del CCUN y especialista del Área de Cáncer Ginecológico.