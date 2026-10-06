Sofocos y sudores nocturnos en la menopausia: los médicos señalan el tratamiento de primera línea

Archivo - Mujer abanicándose por el calor. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los síntomas vasomotores (SVM) - sensaciones repentinas de calor intenso, acompañadas de sofocos y sudores nocturnos- son los más comunes asociados a la menopausia y afectan hasta al 80% de las mujeres. A partir de la perimenopausia, la disminución y las fluctuaciones de los niveles hormonales reproductivos pueden provocar SVM y otros síntomas, como trastornos del sueño, fluctuaciones de peso, ansiedad, depresión y síntomas genitourinarios.

Los SVM pueden persistir durante la posmenopausia, y su frecuencia y gravedad pueden interferir en las actividades diarias y afectar la calidad de vida.

LA TERAPIA HORMONAL, PRIMERA OPCIÓN

El Colegio Estadounidense de Médicos (ACP) recomienda la terapia con estrógenos en combinación con progestágenos (para mujeres con útero) o la monoterapia con estrógenos (para mujeres sin útero) como tratamiento de primera línea para mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas que experimentan síntomas vasomotores menopáusicos (SVM).

Para las mujeres que buscan tratamiento para los síntomas vasomotores (SVM), el Colegio Americano de Médicos (ACP) concluye que la combinación de estrógenos con progestágenos y la monoterapia con estrógenos ofrecían los beneficios más favorables en comparación con los riesgos. La nueva guía clínica del ACP se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Para las mujeres que presentan contraindicaciones o no toleran la terapia con estrógenos, el ACP sugiere que los médicos utilicen un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) (desvenlafaxina o venlafaxina) como tratamiento de segunda línea, o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) (escitalopram o paroxetina), gabapentina o un antagonista del receptor de NK (elinzanetant o fezolinetant) como tratamiento de tercera línea.

El ACP anima a los médicos a preguntar a sus pacientes sobre su experiencia con los SVM menopáusicos, ya que muchas mujeres podrían no iniciar estas conversaciones por sí solas.

El ACP subraya que, al seleccionar un tratamiento para los síntomas vasomotores, los médicos deben adoptar un enfoque de toma de decisiones informado y analizar los beneficios, los riesgos, las contraindicaciones, las comorbilidades, los valores y las preferencias, la carga financiera y el acceso y la disponibilidad de los tratamientos.