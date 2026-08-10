Archivo - El sofoco no es el síntoma más frecuente de la menopausia, según un estudio que muestra que la fatiga es más habitual - KATERYNA ONYSHCHUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sofoco no es el síntoma más frecuente durante la menopausia, etapa de la vida de las mujeres en la que la fatiga, el aumento de peso y el insomnio son más habituales, según un estudio realizado por DOMMA a más de 90.000 mujeres.

Este trabajo, que ofrece una radiografía sobre este periodo vital en el género femenino, rechaza, por tanto, la creencia de que los sofocos representen su síntoma fundamental, pese a ser uno de los más visibles. Frente a ello, y junto a las sintomatología mencionada, se expone otra, compuesta por pérdida de libido, hinchazón y alteraciones emocionales.

"Durante años, hemos reducido la conversación sobre menopausia prácticamente al sofoco", ha incidido la cofundadora y co-CEO de DOMMA, Cristina Martínez, quien ha añadido que, "sin embargo, los datos muestran que muchas mujeres conviven con síntomas que afectan a su descanso, energía, metabolismo o bienestar emocional sin identificarlos como parte de este proceso biológico".

AUMENTO DE PESO E INSOMNIO, TAMBIÉN ENTRE LA SINTOMATOLOGÍA MÁS ACUSADA

Ante ello, ha manifestado que "poner nombre a esa realidad es el primer paso para que puedan comprender lo que les ocurre y buscar el acompañamiento adecuado". En esta línea, esta investigación, que ha sido protagonizada por españolas entre 2022 y 2026, y que se ha presentado en el recientemente celebrado Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), muestra que la fatiga, el aumento de peso y el insomnio afectan al 64 por ciento de las encuestadas.

Por contra, los sofocos aparecen en el 54 por ciento de los casos, superados incluso por la pérdida de libido, que alcanza al 62 por ciento. "Estos resultados sugieren que la conversación en torno a la menopausia se ha centrado durante años en uno de sus síntomas más visibles, dejando en segundo plano otros que afectan de forma más extendida a las mujeres y que tienen un impacto directo sobre su bienestar físico y emocional", ha expuesto Martínez.

Al respecto de la denominada "menopausia silenciosa", ha insistido en que los síntomas más habituales son también los menos conocidos y, a su vez, los que se relacionan de forma menos directa con esta etapa vital. "Fatiga, cambios de peso, hinchazón, fluctuaciones emocionales o pérdida de deseo sexual suelen interpretarse como consecuencias del estrés, la edad o el ritmo de vida, retrasando la búsqueda de información o apoyo específico", lamenta.

"De hecho, seis de cada 10 mujeres llegan buscando soluciones para síntomas que no relacionan con la menopausia, lo que contribuye a que muchas vivan esta transición con incertidumbre y sin una comprensión clara de lo que les está ocurriendo", ha explicado, para concluir incidiendo en que es necesario "ampliar la conversación sobre menopausia y dar visibilidad a síntomas y experiencias que siguen estando infrarrepresentados".