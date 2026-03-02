Sobredosis, homicidio y suicidio, principales causas de muerte en mujeres embarazadas y posparto en EEUU, según estudio

Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. Concepto de embarazo, maternidad, preparación y expectativa - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han descubierto que la sobredosis accidental de drogas, el homicidio y el suicidio son las principales causas de muerte entre las mujeres embarazadas y en período de posparto. Los hallazgos se publican en el 'New England Journal of Medicine'.

"La sobredosis y la violencia no suelen estar en nuestro radar cuando se trata de pensar en enfoques para reducir la morbilidad y la mortalidad materna, pero estos eventos son mucho más comunes entre las mujeres embarazadas y en posparto de lo que creemos", aporta Hooman Azad, quien dirigió el estudio y es becario de medicina materno-fetal en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

Los investigadores utilizaron información de los certificados de defunción para identificar a todas las mujeres embarazadas y en posparto (dentro de los 42 días posteriores al parto) que murieron en los Estados Unidos entre 2018 y 2023.

Su análisis reveló que la sobredosis accidental fue la principal causa de muerte entre las mujeres embarazadas o en posparto (5,2 muertes por cada 100.000 nacimientos), seguida del homicidio y el suicidio (3,9 muertes por cada 100.000 nacimientos en conjunto). La sobredosis accidental y el suicidio fueron más comunes entre las mujeres blancas; el homicidio fue más frecuente entre las mujeres negras. Más de tres cuartas partes de las muertes violentas se debieron al uso de armas de fuego.

Salvo un aumento durante la pandemia de COVID-19, la tasa general de mortalidad materna se mantuvo estable durante el período de seis años.Más de la mitad de las muertes por sobredosis accidental y violencia ocurrieron durante el embarazo, mientras que las siguientes cuatro causas más comunes de muerte (enfermedad cardiovascular, infección, hipertensión y hemorragia) ocurrieron con mayor frecuencia en el período posparto inmediato.

A medida que las intervenciones para prevenir y tratar las complicaciones médicas durante el embarazo y el posparto se han generalizado en las últimas dos décadas, numerosos estudios han demostrado que la sobredosis accidental y la violencia han sido responsables del aumento de las muertes maternas. Sin embargo, hasta hace poco, la falta de datos estandarizados, debido a los diferentes métodos para documentar el embarazo en los registros de defunción, ha dificultado el seguimiento de estas tendencias.

"La moraleja es que quizás no hagamos un trabajo tan bueno en la detección del consumo de drogas y la violencia de pareja entre nuestras pacientes embarazadas como en la detección de complicaciones médicas", resume Azad. "Tenemos la oportunidad de reorientar nuestros esfuerzos hacia la prevención de la sobredosis de drogas y la violencia mediante una atención multidisciplinaria que incluya derivaciones a servicios de salud mental y sociales durante todo el embarazo, lo que podría salvar cientos de vidas".