Qué síntomas las mujeres no deben aceptar como normales ya que "pueden y deben tratarse"

Olympia Quirónsalud demanda que las mujeres no acepten "como normales" síntomas que "pueden y deben tratarse" - OLYMPIA QUIRÓNSALUD

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga especialista en menopausia de Olympia Quirónsalud y miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), la doctora Victoria Valdés, ha indicado que "la salud de la mujer ha sido tradicionalmente infravalorada", lo que "ha hecho que muchas acepten como normales síntomas que pueden y deben tratarse".

"Patologías como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico continúan infradiagnosticadas, en parte porque históricamente se ha prestado poca atención a determinados problemas de salud femenina y porque algunos diagnósticos pueden resultar complejos", ha indicado en relación con la necesidad de dejar de normalizar esta sintomatología que, según este centro sanitario, afecta "a la calidad de vida y la salud de millones de mujeres".

A colación de la celebración, este jueves, 28 de mayo, del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Olympia Quirónsalud ha recordado que "dolor menstrual intenso, pérdidas de orina, reglas muy irregulares, sofocos o alteraciones del sueño son algunas de las molestias que muchas mujeres han asumido como parte natural de distintas etapas de su vida".

"Sin embargo, detrás de estos síntomas pueden existir patologías o alteraciones hormonales que requieren valoración médica y tratamiento", ha insistido, aunque Valdés ha puesto de manifiesto que "cada vez más mujeres consultan cuando tienen reglas dolorosas o muy irregulares". "Esto nos está permitiendo diagnosticar y tratar mejor estas patologías", ha celebrado.

De cualquier forma, esta especialista ha declarado que "existen enfermedades, como la endometriosis, que no siempre son fáciles de identificar". Además, ha sostenido que "uno de los ámbitos donde todavía persisten más desconocimiento y estigma es la menopausia", y es que, "más allá del final de la etapa reproductiva", los cambios hormonales "tienen un impacto global en el organismo".

SOFOCOS E INSOMNIO, ENTRE LOS SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA

"Los estrógenos actúan en el cerebro, las articulaciones o el sistema cardiovascular", ha continuado, para añadir que "el descenso hormonal de la menopausia no solo provoca síntomas que empeoran la calidad de vida, sino que también puede aumentar determinados riesgos para la salud". Entre esta sintomatología se hallan "los sofocos, especialmente intensos durante los meses de calor, así como el insomnio, la ansiedad o la dificultad para concentrarse", ha explicado.

Al respecto, ha apuntado que "cuando empeoran los sofocos, también se altera el sueño, y esto genera una cadena de acontecimientos que repercute en el bienestar físico y emocional de la mujer". Por ello, lamenta que la menopausia "continúe siendo una etapa insuficientemente abordada tanto desde el punto de vista médico como social".

"Todavía existe un importante déficit de formación y mucha carga de estigma", ha proseguido, para agregar que son necesarias "más educación sanitaria, más concienciación y que las mujeres sepan que no tienen por qué resignarse a convivir con síntomas que afectan a su calidad de vida".

Por otra parte, y en cuanto a las alteraciones del suelo pélvico y las pérdidas de orina, que Olympia Quirónsalud considera "otro problema que muchas pacientes viven en silencio", Valdés ha expuesto que "muchas mujeres retrasan la consulta por vergüenza o porque creen que es algo inevitable, pero existen múltiples opciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas, que pueden mejorar notablemente su calidad de vida".

Junto a ello, ha destacado "el papel decisivo de la prevención y los hábitos saludables para proteger la salud femenina a largo plazo". "El ejercicio físico, la alimentación saludable y el descanso son los tres pilares fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y pérdida de autonomía con el paso de los años", ha asegurado, para finalizar señalando que, "ante cualquier síntoma o empeoramiento, siempre hay que consultar".