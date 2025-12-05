Síndrome de ovario poliquístico (SOP): Más allá de las reglas irregulares

Archivo - Ginecóloga. - GERENME/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Dic.

La ginecóloga Elena Prada, especialista en reproducción asistida de Fertilab Barcelona, ha advertido que el síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una enfermedad que implica un desequilibrio hormonal y puede impactar en la fertilidad y la salud a largo plazo, llegando a derivar en complicaciones metabólicas como diabetes o hígado graso si no se trata a tiempo.

"El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico complejo, que combina exceso de hormonas masculinas (andrógenos), alteraciones en la ovulación y resistencia a la insulina", ha explicado Prada. Es el trastorno endocrino más frecuente en mujeres en edad reproductiva, y afecta a entre un cinco y un 26 por ciento de la población femenina.

Entre los factores que influyen en el desarrollo del SOP destacan la predisposición genética y la obesidad, especialmente la infantil. La resistencia a la insulina, asociada a la obesidad abdominal, genera un círculo vicioso que aumenta los andrógenos y dificulta la ovulación. A este respecto, la ginecóloga ha señalado que muchas pacientes llegan a consulta con problemas menstruales, bien porque sus reglas son irregulares o ausentes. "Lo que parece un problema menstrual es solo la punta del iceberg", ha aseverado.

El tratamiento del SOP requiere un abordaje integral que contempla cambios en el estilo de vida, incluyendo como primera línea la pérdida de peso, la dieta hipoglucémica y el ejercicio físico, especialmente para pacientes con obesidad o resistencia a la insulina. En algunos casos, esto se complementa con medicaciones como metformina o mioinositol, que ayudan a regular la ovulación y el metabolismo.

Si estas medidas son insuficientes, la experta ha detallado que existen tratamientos hormonales que inducen la ovulación, como clomifeno o letrozol, adaptados según el perfil metabólico y reproductivo de la paciente. "La buena noticia es que, con un buen diagnóstico temprano y un enfoque personalizado, la mayoría de las mujeres con SOP puede mejorar sus síntomas y lograr un embarazo, muchas veces sin la necesidad de técnicas avanzadas de reproducción asistida", ha afirmado.