¿Cómo sé si soy fértil? y qué es la hormona de la fertilidad que muchas buscan

Hay muchas mujeres que se preocupan de su fertilidad aún antes de quedarse embarazadas. Han visto a su alrededor que hay personas a las que les cuesta concebir y pueden preocuparse seriamente por el tema. Lo más probable es que no tengas ningún problema por estadística para quedarte embarazada.

Así lo defiende en una entrevista con Infosalus la ginecóloga Radharani Jiménez, experta en menopausia, fertilidad y salud integral de la mujer. "La fertilidad es un asunto complejo porque muchas mujeres llegan a la consulta buscando esta respuesta e incluso piden el test de la fertilidad, o la hormona de la fertilidad, que nos da un número de la cantidad de óvulos que tenemos, pero esto no significa que estos sean de buena calidad, que pueden fecundarse bien, o que darán origen a un bebé sano, sino que nos habla de la cantidad de óvulos, pero no es garantía", mantiene esta especialista.

Entonces para saber si una mujer es fértil dice que es necesario que se exponga a un embarazo cuanto antes y que ocurra un embarazo normal: "Hasta que no ocurre un embarazo a término no podemos afirmar que una mujer es fértil. Lo óptimo es hacerlo antes de los 35, pero muchas mujeres no podemos controlar la realidad, no se tiene pareja, o el proyecto laboral nos lo impide, y en ese momento no lo pueden hacer".

Aconseja en este punto pedir ayuda al ginecólogo si estás buscando un embarazo y no llega si tienes menos de 35 años y llevas un año intentándolo, si eres mayor de 35 y llevas seis meses intentándolo acudir a la consulta, al tiempo que si tienes 40 o más apenas se inicie la búsqueda del embarazo, ir directamente a un centro de fertilidad y hablar de sus posibilidades.

Así, insiste en que "para la fertilidad la edad sí importa, y para casi todo lo demás es sólo un número". "Para la fertilidad la edad de la mujer es determinante. Es el factor que nos ayuda a predecirla con la mayor precisión. No fabricamos óvulos nuevos, sino que por encima de los 37 años y medio aumenta la velocidad de destrucción de los ovocitos, mientras que a los 40 solo nos queda un 10% de óvulos sanos. Esto explica que la fertilidad de la mujer vaya estrechamente ligada a la edad. Todas deberíamos conocer esta información para tomar decisiones conscientes con relación a nuestro futuro reproductivo", remarca.

Aquí destaca, además, que muchos embarazos de mujeres mayores se han conseguido gracias a tratamientos de fertildiad. Y en muchos casos han tenido que recurrir éstas a a óvulos de donantes más jóvenes.

¿ES BUENA OPCION CONGELAR ÓVULOS?

No obstante, la doctora Jiménez mantiene que muchas veces ocurre que se desea ser madre pero no se tiene pareja y sí que se desea ser madre en algún momento. Para ello sostiene que lo idóneo sería acudir a un centro de fertilidad para valorar la posibilidad de congelar óvulos.

Se trata de un procedimiento médico, según explica en su último libro, 'El gran libro de la salud integral femenina' (Grijalbo), que consiste en estimular los ovarios con una medicación en forma de inyecciones para salvar de esa muerte y guardarlos para cuando quieran emplearse.

"Mueren porque de forma natural las mujeres ovulamos mediante un solo óvulo, y excepcionalmente dos. Con esta estimulación artificial administramos una dosis de hormona foliculoestimulante o FHS superior a la que libera tu hipófisis, lo cual provoca que se estimulen más óvulos", indica.

Después, apunta que se realizan controles de los ovarios por ecografía para ver cuál es su tamaño y si se está a punto de ovular, para que en ese momento se programe una pequeña intervención en el quirófano, y se aspiran a través de una aguja que se inserta en la vagina. "De esta manera los ovocitos se conservan mediante la 'vitrificación', que permite mantenerlos durante varios años. Si más adelante decides ser madre pero el embarazo no ocurre de manera normal podrás acudir a ellos", subraya la ginecóloga.

Lo ideal, tal y como apunta, es congelarlos antes de los 35 años, aunque sí refiere esta doctora que cuanto más joven se sea en el momento de guardarlos más posibilidades hay de que el tratamiento permita lograr el embarazo en el futuro. "Si tienes más de 35 no significa que no puedas realizarlo. Cada caso es diferente y debes valorar con tu médico tu reserva ovárica y tus posibilidades para tomar la decisión. Congelar óvulos es una opción más con la que antes no contábamos; sin embargo, no es una garantía de embarazo", agrega.

LA HORMONA DE LA FERTILIDAD

Con ello, Radharani Jiménez, experta en menopausia, fertilidad y salud integral de la mujer, destaca que son muchas las chicas que acuden a su consulta solicitándole la hormona de la fertilidad para saber cómo está su reserva ovárica y saber si pueden esperar o no a ser madres.

"La mal llamada 'hormona de la fertilidad' es la 'hormona antimülleriana. Se puede medir con un análisis de sangre y nos ayuda a conocer la reserva ovárica. Este valor sólo nos permite averiguar la cantidad aproximada de óvulos, pero no la calidad", advierte esta especialista.

Eso sí, aquí aclara que no existe una prueba a día de hoy para medir la calidad de los óvulos, pero sí se sabe que esto tiene mucha relación con la edad. "La única manera de saber si eres fértil es intentar quedarte embarazada. La hormona antimülleriana tiene sus limitaciones", concluye esta ginecóloga experta en fertilidad.