La semFYC demanda que la feminización de la medicina se refleje en presencia en puestos de liderazgo

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha demandado este viernes que la creciente feminización de la profesión médica se vea reflejada de forma proporcional en la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, un ámbito en el que se han producido avances, pero donde persiste una brecha importante.

Según ha detallado la sociedad médica, el Observatorio Womeds de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Española (FACME) recoge que las mujeres suponen el 62 por ciento de las profesionales médicas en activo en España. El futuro de la profesión también es femenino, pues entre los menores de 35 años, el porcentaje de mujeres alcanza el 66 por ciento.

Sin embargo, tan solo el 42 por ciento de las jefaturas de sección y el 37 por ciento de las jefaturas de servicio están ocupadas por mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, la semFYC ha advertido sobre esta paradoja entre la demografía sanitaria y la composición de los órganos de decisión.

Por ello, ha reclamado el desarrollo de estructuras que permitan que esta mayoría de médicas se traduzca en liderazgo real y en capacidad de influencia en los espacios donde se definen las políticas sanitarias, la organización asistencial y las prioridades de investigación.

En el caso de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, según datos de la Organización Médica Colegial (OMC), las mujeres representan el 66 por ciento del total, siendo una de las especialidades más feminizadas. Dentro de la semFYC se observa esta realidad y, de sus 22.000 socios, el 71 por ciento son mujeres, pero la sociedad ha destacado que la presencia femenina es mayoritaria en sus órganos de gobierno.

CONCILIACIÓN

La semFYC ha insistido en que la organización de la Atención Primaria (AP) debe adaptarse a la realidad demográfica y profesional actual para seguir garantizando una sanidad pública "justa, eficaz, sostenible y accesible" para toda la población.

En este sentido, ha señalado que la planificación de horarios y turnos no puede recaer de forma sistemática sobre determinados perfiles profesionales, con frecuencia mujeres jóvenes, mediante asignaciones rígidas que dificultan la conciliación y la corresponsabilidad familiar.

Frente a esto, ha instado a avanzar hacia modelos organizativos que incorporen mayor flexibilidad y autogestión, con el objetivo de favorecer la conciliación profesional y personal de todos los profesionales sanitarios, lo que ayuda a fidelizar el talento, reducir el síndrome de desgaste profesional, conocido como 'burnout', y evitar la fuga de profesionales hacia otros ámbitos.

Estas medidas también impactan en la calidad de la atención sanitaria, ya que al contribuir a que el profesional permanezca en su centro de salud, se favorece la atención continuada de los pacientes a lo largo de los años. Este factor se asocia con menor mortalidad, menos visitas a Urgencias y mejores resultados en salud comunitaria.

Por otra parte, la semFYC ha llamado a incorporar la perspectiva de género a la práctica clínica, investigación y gestión. En este sentido, el año pasado presentó el documento 'No hacer con perspectiva de género', una iniciativa orientada a identificar prácticas clínicas de bajo valor que perpetúan sesgos y pueden perjudicar la salud integral de las mujeres.

La sociedad médica, con motivo del 8M, ha querido poner en valor el compromiso de las médicas de familia, subrayando que son quienes sostienen, desde la Atención Primaria, uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud.