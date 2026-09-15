Salud Mental España denuncia la violencia y desprotección que sufren las mujeres y niñas con problemas de salud mental

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con síntomas de problemas de salud mental. - DJEDZURA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Salud Mental España ha denunciado la situación de desprotección y las violencias que sufren de forma "sistemática" las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, en distintos ámbitos de sus vidas.

Así lo ha hecho en su 'Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2025', realizado a partir de los resultados del 'Estudio GEA sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental en España', elaborado también por la Confederación Salud Mental España.

Dicho estudio alerta de una "clara vulneración de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas con problemas de salud mental" y denuncia que la sociedad y los servicios públicos, a menudo, transforman sus necesidades en patologías o diagnósticos psiquiátricos, ejerciendo violencia estructural sobre sus vidas.

Así, el documento visibiliza, entre otras, las violencias institucionales, la invalidación de la maternidad, la invisibilización de su sexualidad, la limitación de su autonomía económica o la dificultad para mantener relaciones afectivas y cuidados seguros.

Según el estudio, el 40 por ciento de ellas declara haber vivido violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano (amistades, familiares), el 35 por ciento por parte de parejas o exparejas y el 19 por ciento por parte de personas desconocidas.

Frente a estos datos, el informe advierte del "muy alto nivel de correlación entre las violencias desde el inicio de la vida y cómo se van encadenando con los malestares de salud mental e incluso con algunos problemas de salud mental graves. Es muy difícil hablar de vida sin violencia en mujeres con problemas de salud mental. Esta correlación se da siempre".

La feminización de la pobreza es otra de las barreras persistentes que se destaca en el informe, una circunstancia que afecta irremediablemente a la autonomía y calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental.

Según el estudio GEA, el 84 por ciento de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Además, se observan mayores dificultades de acceso al mercado laboral por una falta de derivación a servicios sociolaborales de formación y capacitación para las mujeres y niñas, debido al diseño androcéntrico de los servicios y la distribución desigual de tareas por razón de género y las dificultades de conciliación.

SESGOS EN LA ATENCIÓN PROFESIONAL

De otro lado, el informe pone de relieve los datos recogidos por el estudio GEA en cuanto al abordaje que hacen los profesionales de la salud mental cuando enfrente tienen a una mujer, una adolescente o una niña.

La mayoría de los profesionales admite tener un sesgo de género. Por ejemplo, el 74 por ciento ha identificado medicaciones inadecuadas y/o excesivas, y el 85 por ciento considera que los servicios existentes no dan respuesta a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental.

Esta percepción tiene correlación con las vivencias de las mujeres, entre las que el 41 por ciento declara llevar más de 6 años sin revisión en sus pautas de medicación, el 67 por ciento dice no haber recibido información suficiente acerca de los efectos secundarios de su tratamiento y el 65% no fue informada sobre tratamientos alternativos.

Además, el 21 por ciento ha sido ingresada alguna vez (de ellas, el 37 por ciento de forma involuntaria), mientras que el 51 por ciento ha sufrido malos tratos durante el ingreso.

LA IA, RIESGOS Y POTENCIALES BENEFICIOS

Otro de los aspectos que aborda el informe es la llegada de la inteligencia artificial (IA) al ámbito de la salud mental. En este sentido, la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación ha estudiado algunas propuestas elaboradas por otras entidades, como la de Mental Health Europe, titulada 'Inteligencia artificial y salud mental'.

En este estudio se hace un análisis de las oportunidades y riesgos que supone una atención a la salud mental en la que se recurra al uso de esta tecnología se presentan una serie de reflexiones acerca de la ética profesional y el respeto a los derechos de las personas con problema de salud mental.

El estudio destaca también que "la sanidad es uno de los sectores más populares para el despliegue de la IA en la Unión Europea", empleándose tanto para tareas administrativas, como de apoyo a la toma de decisiones profesionales, terapias digitales y tecnologías de detección personal, y seguimiento de personas con problemas de salud mental.

Aunque reconoce potenciales beneficios, como "la mejora de la accesibilidad a la asistencia en salud mental, en particular para las poblaciones desatendidas, y la reducción de las cargas administrativas en los sistemas sanitarios", a nivel individual, advierte de "riesgos de seguridad, violaciones de la privacidad y consentimiento informado inadecuado, refuerzo de las desigualdades o la creación de otras nuevas, la vigilancia excesiva, el refuerzo de las visiones individualistas de la salud mental, la despersonalización de la atención y el desvío de recursos limitados".