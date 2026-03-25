El retraso diagnóstico de lipedema obedece a ser "muy confundida con obesidad" pese a afectar a dos millones de mujeres - VIACARE

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto en lipedema y miembro de la Unidad de Lipedema y Linfedema ViaCare, el doctor Curro Millán, ha manifestado que el retraso diagnóstico de esta enfermedad obedece principalmente al hecho de ser "muy confundida con obesidad", lo que se produce pese a que la misma afecta a "dos millones" de mujeres en España y a "400 millones" en todo el mundo.

"La incidencia es del 10 por ciento", ha indicado con motivo de la celebración de una jornada sobre esta patología y centrada en la alimentación, el tratamiento y el estilo de vida. La misma, organizada por ViaCare, centro médico del grupo sanitario Viamed Salud, ha servido para inaugurar el ciclo 'Desayunos ViaCare', en el que se ha expuesto la importancia de contar con la mejor tecnología y tiempo para la paciente.

A juicio de Millán, el "gran problema está en el diagnóstico diferencial", que es "donde están las asociaciones" con otras enfermedades. Como ejemplo, ha subrayado que "lipedema y linfedema son problemas opuestos", así como que se suele confundir con "síndrome metabólico" y "celulitis", por lo que "hay que hacer un mejor diagnostico".

Según ha indicado, el lipedema es "una patología crónica y progresiva", la cual fue reconocida como patología en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por tanto, es una enfermedad "joven" que ha recibido "descuido" durante "mucho tiempo" por "la sociedad médica", ha señalado, tras lo que ha explicado que se encuentra "infradiagnosticada".

MUCHO IMPACTO SOCIAL Y PSICOLÓGICO

Aunque "se va avanzando", no existe un "consenso claro" en torno a ella, ha continuado, para añadir que afecta predominantemente a las mujeres, a las que genera "mucho impacto social y psicológico". Tal es así porque, además del dolor que suele provocar, "altera el tejido graso, sobre todo en brazos y piernas", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que "tiene una afectación genética y hormonal", es "multifactorial".

"Dolor, hormigueo y desproporción anatómica" son algunos de los síntomas relatados por este especialista, que ha agregado que, sobre ello, "sí están más informados" los representantes de "la nueva generación de Atención Primaria" y los diferentes "especialistas". De hecho, son varios los que intervienen en su abordaje, con especial relevación del papel de Endocrinología.

En este punto, la miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de Madrid (SENDIMAD) y endocrinóloga de ViaCare, la doctora Iris de Luna, ha señalado que el tratamiento está basado en "nutrición de precisión, tratamientos corporales dirigidos y autocuidado a nivel de aspectos emocionales" y "rutinas". De ahí, "la importancia de una buena historia clínica", ha enfatizado.

"Los tratamientos han de ser dirigidos, hay que buscar medidas sostenibles a largo plazo", ya que "no disponemos de cura", pero sí se producen "periodos prolongados de mejoría", ha proseguido, tras lo que ha concretado que "el tratamiento nutricional busca modular la respuesta inflamatoria". "No hay que contar calorías", sino "priorizar la calidad de los alimentos" y "la reducción del volumen", ha subrayado.

De este modo, ha señalado que es necesario eliminar el gluten de la dieta "porque es inflamatorio", así como tóxicos como el alcohol y disruptores endocrinos presentes en algunos químicos y cosméticos, que producen "sobrecarga hormonal". Por contra, apuesta por la vitamina C, al ser "un antiinflamatorio", de igual modo que el omega-3; mientras que también son positivos el ayuno nocturno de 12 horas y/o intermitente "para optimizar la función hepática".

"En ocasiones, necesitaremos fármacos, pero no siempre", ha sostenido De Luna, quien, junto a Millán, ha recordado que medicamentos como 'Mounjaro', cuya molécula es tirzepatida, solo están indicados, de momento, para lipedema si está asociado a obesidad. "Se están haciendo ensayos en esta línea", ha explicado la primera, para afirmar también que este "imita a dos hormonas propias del cuerpo: GLP-1 y GIP".

LA CIRUGÍA ES UN TRATAMIENTO "SEGURO"

En cuanto a la cirugía, Millán ha declarado que esta es un tratamiento "seguro" y "efectivo en reducción de volumen y sintomatología". Sin embargo, "una cirugía decidida de forma inadecuada, sin modificar el círculo que te produce la progresión de la enfermedad, creo que no es correcta", ha declarado, subrayando que "la decisión es de la paciente".

"Mi opinión es controlar las causas, tenerlo dominado y cerrar ese círculo vicioso", ha insistido, tras lo que ha asegurado que "esas cirugías suelen ser definitivas manteniendo el estilo de vida". No obstante, también ha puesto de relieve la importancia de la Fisioterapia y como "afectan todos los agentes externos", como "las horas de la comida, las horas de sol, el ambiente y el wifi".

Tras poner de relieve otras herramientas, como los ultrasonidos, la densitometría DXA y "trabajar la musculatura", ha manifestado que es necesaria más investigación para esta "enfermedad nueva". En la misma línea se ha mostrado De Luna, quien ha subrayado que "hasta un tercio" de las pacientes "va a tener problemas tiroideos", por lo que es importante el trabajo multidisciplinar.

Por último, este encuentro ha contado con el testimonio de, entre otras pacientes, Sheila Ocaña, quien ha afirmado haber sido tratada "toda la vida como obesa", y es que ha esperado "40 años" para obtener un diagnóstico de lipedema. Además, estas mujeres han subrayado la estigmatización que rodea a la enfermedad.