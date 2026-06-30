Parkinson en mujeres: más placas tipo Alzheimer en el cerebro

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con enfermedad de Parkinson podrían ser más vulnerables a los cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer que los hombres, según una nueva investigación de la Clínica Mayo de Arizona (Estados Unidos) presentada en el Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) de 2026, celebrado en Ginebra, Suiza.

La enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer suelen presentarse juntas en adultos mayores, pero las diferencias de sexo en la patología relacionada con el Alzheimer entre las personas con enfermedad de Parkinson siguen sin explorarse lo suficiente.

Para abordar esta laguna de conocimiento, los investigadores analizaron datos de 230 casos de enfermedad de Parkinson confirmados por autopsia, inscritos en el Estudio de Arizona sobre el Envejecimiento y los Trastornos Neurodegenerativos y en el Programa de Donación de Cerebros y Cuerpos. Los participantes se sometieron a evaluaciones clínicas anuales durante su vida y a exámenes neuropatológicos exhaustivos tras su fallecimiento.

El estudio halló que las mujeres con enfermedad de Parkinson presentaban una carga de placas amiloides significativamente mayor, una característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer, que los hombres. Las participantes femeninas tenían puntuaciones medias totales de placas corticales más altas que los hombres (6,5/15 frente a 4,9/15; p=0,045) y una mayor densidad de placas neuríticas (1,7/3 frente a 1,3/3; p=0,035).

Más de la mitad de las participantes femeninas (56,8%) tenían una alta carga de placa en comparación con los hombres (39,7%; p = 0,015). Las mujeres seguían teniendo más del doble de probabilidades que los hombres de tener una alta carga de placa amiloide incluso después de ajustar por la edad al fallecimiento y el alelo APOE e4 3, un importante factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer.

La doctora Erika Driver-Dunckley, autora principal del estudio y perteneciente a la Clínica Mayo de Arizona, declara que estos hallazgos sugieren que las mujeres podrían ser más susceptibles a la patología impulsada por el amiloide en el contexto de la enfermedad de Parkinson, "lo que refleja los patrones observados en sujetos con diagnóstico clínico y confirmación patológica de la enfermedad de Alzheimer".

A pesar de la mayor carga de placas amiloides observada en las mujeres, el estudio no encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres en las tasas de demencia por Alzheimer ni en el rendimiento en las pruebas cognitivas.

"Los hombres y las mujeres con enfermedad de Parkinson presentaban tasas similares de demencia por Alzheimer y resultados similares en las pruebas cognitivas. Sin embargo, las mujeres mostraron una mayor carga de placas amiloides en comparación con los hombres", explica Driver-Dunckley.

Los hallazgos plantean interrogantes importantes tanto sobre la relación entre la patología cerebral y los resultados cognitivos, como sobre los mecanismos biológicos que subyacen a las diferencias observadas entre sexos.

"La mayor gravedad de la patología de la placa amiloide en las mujeres debería influir en la aparición y la gravedad del deterioro cognitivo, pero nuestro estudio no halló este efecto", plantea la doctora Driver-Dunckley. "Es posible que un estudio de mayor envergadura detecte diferencias cognitivas relacionadas con el aumento de la carga de placa".

Aunque las razones de la diferencia observada entre sexos siguen sin estar claras, estudios previos también han informado de una patología relacionada con el Alzheimer y un deterioro cognitivo más graves en mujeres con enfermedad de Alzheimer sin enfermedad de Parkinson, lo que sugiere una posible susceptibilidad biológica que justifica una investigación más profunda.

"Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de seguir investigando las diferencias de sexo en la patología relacionada con la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Un paso importante a seguir será confirmar estos hallazgos en estudios clínico patológicos adicionales a gran escala y comprender mejor los mecanismos biológicos que pueden subyacer a estas diferencias", concluye la doctora Driver-Dunckley.