El PSOE pide garantizar el acceso a salud reproductiva y anticonceptivos en España "sin desigualdades"

Archivo - La senadora del PSOE Nuria Medina, durante una intervención en un pleno en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una moción en la Comisión de Igualdad del Senado para avanzar en la aplicación de políticas públicas "más equitativas y eficaces" que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva en toda España "sin desigualdades ni barreras".

En concreto, plantea garantizar una cobertura y una atención equitativas en la anticoncepción, incluido "mayor acceso y disponibilidad" de los anticonceptivos y fomentar la accesibilidad y gratuidad de esta en la sanidad pública.

También propone que haya más formación para los profesionales sanitarios, mejores campañas de información y sensibilización y mejorar la educación sexual en todos los centros educativos, señala en un comunicado.

El PSOE critica las "inequidades" que se dan entre los diferentes territorios del país respecto a aspectos como estos (disponibilidad de servicios de anticoncepción, gratuidad y cobertura de anticonceptivos, información y formación...) y sostiene que estas afectan a todas las mujeres, pero sobre todo a las "más vulnerables", con lo que se perpetúan "desigualdades sociales y territoriales".

"Los derechos sexuales y reproductivos no pueden depender del lugar donde se viva", afirma la portavoz de Igualdad y senadora del partido por Navarra, Nuria Medina, quien defiende que "el acceso a la salud sexual y reproductiva debe estar garantizado en todo el territorio sin desigualdades ni barreras".

Además, Medina ha apuntado hacia aquellos "dirigentes del PP" que "se han declarado insumisos ante leyes impulsadas por los gobiernos socialistas que han servido para brindar estos derechos" y ha alertado de "la amenaza que suponen las derechas para los derechos de las mujeres".