El Proyecto Hera llama a 15.000 madres lactantes de toda España a ayudar en la detección precoz del cáncer de mama

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Hera, una iniciativa de investigación pionera impulsada desde el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y que cuenta con la colaboración científica del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam), lanza su segunda fase a nivel nacional con un objetivo claro: movilizar la participación de 15.000 madres lactantes de toda España para avanzar en el desarrollo de un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna ('https://proyectohera.es/').

Este nuevo impulso al proyecto es posible gracias al Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Kutxabank y la iniciativa social #Strong&BraveWomen, una colaboración público-social que refuerza la apuesta por la investigación biomédica con impacto directo en la salud de las mujeres.

En un rueda de prensa, el alcalde, José María Bellido, ha subrayado que "el lanzamiento de esta segunda fase supone un paso decisivo para acelerar la investigación y reducir en varios años el tiempo necesario para validar una herramienta que podría mejorar de forma sustancial la prevención, el diagnóstico precoz y la calidad de vida de miles de mujeres".

Mientras, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha expresado el compromiso de la institución provincial con "la investigación biomédica en la provincia", como figura en presupuestos. "Tenemos líneas abiertas en formación, investigación e innovación en muchos sectores de la economía de Córdoba y hemos entendido que hay que apoyar, sin ningún complejo, al talento de la provincia, de la mano de Juan de la Haba en este caso", ha subrayado.

La primera fase del proyecto, iniciada hace dos años, ya logró la participación de más de 3.000 madres lactantes de toda Andalucía, superando ampliamente las donaciones necesarias. "Gracias a ellas, hoy se dispone de miles de muestras almacenadas en el Biobanco de Córdoba, que permiten avanzar en la identificación de posibles biomarcadores del cáncer de mama posparto", ha explicado Juan de la Haba, oncólogo clínico e investigador principal del Proyecto Hera.

Para validar estos biomarcadores y avanzar hacia el desarrollo de un test fiable, el Proyecto Hera pone ahora en marcha una segunda fase de recogida de muestras a nivel nacional en la que el grupo Geicam, líder en investigación en cáncer de mama, prestará tanto su aval científico como la colaboración de su amplia red de más de 200 centros.

"En esta etapa nos proponemos recoger muestras de leche materna de 15.000 madres lactantes de todo el país, utilizando el mismo soporte en papel sobre el que se prevé desarrollar el futuro test predictivo", ha indicado el doctor Juan de la Haba.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El cáncer de mama posparto es una enfermedad todavía poco conocida que puede aparecer hasta diez años después del parto y que representa el 60% de los cánceres de mama diagnosticados en mujeres menores de 45 años. Se trata, además, de un tipo de cáncer que suele diagnosticarse en fases más avanzadas, en parte debido a los cambios fisiológicos asociados al embarazo y la lactancia, algo que dificulta su detección precoz.

Desde hace más de una década, el equipo investigador del Proyecto Hera estudia la relación entre embarazo, lactancia y cáncer de mama. Esta línea de investigación cuenta también con la participación de Geicam, con el aval científico del Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, y se apoya en una amplia red multidisciplinar de profesionales sanitarios y centros de investigación.

La evidencia científica acumulada hasta el momento demuestra que los cambios que experimenta la mama durante la maternidad generan un entorno biológico que, en determinadas circunstancias, puede favorecer la aparición de este tipo de cáncer. En este contexto, la leche materna se ha revelado como una fuente de información de enorme valor para identificar biomarcadores asociados al riesgo de la enfermedad.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Participar es un proceso sencillo, gratuito y no invasivo. Las madres interesadas pueden solicitar su kit de donación a través de la web del proyecto ('https://proyectohera.es/'), recibirlo en su domicilio o en un punto de recogida, realizar la donación siguiendo las instrucciones y enviar la muestra por correo sin coste alguno, expone Javier Cantero, coordinador del proyecto.

Además, aquellas mujeres que no sean madres lactantes también pueden colaborar participando en un estudio epidemiológico que analiza los factores que influyen en la aparición del cáncer de mama posparto ('www.cancerdemamaposparto.es'), o apoyando el proyecto a través del Pack Solidario #Strong&BraveWomen ('https://enquetepuedoayudar.org/pack-solidario-strongbrave-wo...').

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El acto de presentación se ha celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba y ha contado con una amplia representación institucional, científica y social. Por parte del Consistorio han asistido, además del alcalde, la delegada de Salud y Consumo, Cintia Bustos, y la delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador.

La Diputación ha estado representada por su presidente, Salvador Fuentes, y por la delegada de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera. En representación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha acudido la delegada territorial, María Jesús Botella.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha estado presente a través de la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce, y la Fundación Kutxabank mediante su director, Leopoldo Izquierdo. También han participado representantes del Imibic, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, del Biobanco de Córdoba, de Atención Primaria, de Cobiomic Bioscience, así como de la Asociación Española Contra el Cáncer y de Almamar.

Con el objetivo de facilitar el acceso a información ampliada y apoyar la difusión del Proyecto Hera a nivel nacional, se pone a disposición una serie de recursos informativos y audiovisuales, como el vídeo de presentación de la segunda fase del Proyecto Hera ('https://youtu.be/1saK3AfivhY'), y el vídeo explicativo sobre cómo realizar la donación de leche materna ('https://youtu.be/ExuVBBzqLT4').