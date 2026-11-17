Archivo - Un estudio del CSIC y la UPV revela que la menstruación condiciona la vida cotidiana de más del 80% de mujeres en España - CSIC - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EDIZIONES) -

En Senegal, la edad media para que debute la menstruación son los 16 años. Estas jóvenes presentan retrasos puberales por las condiciones de vida sociosanitarias en las que se encuentran. Pero la edad puberal de las niñas senegalesas que vienen a vivir a España se sitúa en los 10-11 años. Y esto tiene una explicación: los disruptores endocrinos.

"Su sistema endocrino cambia en cuanto prueba los ultraprocesados de España, repletos de disruptores endocrinos, se echan cremas, ya no viven en el campo y sí en casas donde hay polvo doméstico, con textiles, muebles y aparatos electrónicos con retardantes de llama. Es entonces cuando su sistema endocrinológico se activa porque es engañado por los disruptores endocrinos y en un organismo cero adaptado, porque nunca antes ha tenido contacto con ellos. Todo tiene que ver con el ambiente en el que viven y es un ejemplo claro de los efectos de los disruptores endocrinos en la infancia", explica en una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus el pediatra y endocrinólogo infantil Diego López de Lara (@medicina_de_salon).

Precisamente, este experto ha publicado recientemente con Oberon 'La amenaza invisible', un manual en el que detalla qué son los disruptores endocrinos, su influencia desde la gestación en el desarrollo de los niños, así como dónde se encuentran y cómo podemos evitarlos, dada su notable influencia, ya hoy contrastada a nivel científico.

QUÉ SON LOS DISRUPTORES ENDOCRINOS

Nos cuenta que los disruptores endocrinos son sustancias capaces de alterar el sistema endocrino de los menores en desarrollo, con efectos no visibles quizás hasta el medio-largo plazo. Recuerda la definición establecida de la OMS para los mismos: "Sustancia o mezcla exógena que altera la función o las funciones del sistema endocrino y, como consecuencia, causa efectos adversos en un organismo intacto, en su descendencia, o incluso en poblaciones enteras".

Habla en este contexto de 'ventanas de susceptibilidad' o 'ventanas críticas del desarrollo' relacionadas con la exposición a estos, ya que "son las que incluyen los periodos de máximo cambio, como el periodo fetal, el embarazo, la primera infancia, la adolescencia, y la adultez temprana".

Señala que los disruptores endocrinos se unen a los receptores de nuestras hormonas porque se parecen mucho molecularmente y es cuando entonces actúan bloqueando su actividad, alterándola, o imitándola. "Un sistema maduro endocrino, como el de un adulto, es capaz de adaptarse y de detoxificar el posible efecto. Pero en el periodo en el que nuestro 'libro de instrucciones' se está escribiendo cualquier alteración es capaz de modificar las reglas del juego para siempre. Lo que haces epigenéticamente puede hacer que tus genes se expresen o no", detalla el doctor López de Lara.

De hecho, recuerda que entre los años 40 y 70 se recetó por todo el mundo el dietilestilbestrol o DES, un estrógeno sintético, bajo la falsa creencia de que ayudaría a evitar abortos y otras complicaciones en el embarazo. Eso sí, indica que años después se demostró que el fármaco no sólo era ineficaz, sino que se identificó con el desarrollo de cáncer de vagina en numerosas mujeres, un cáncer raro, y esto fue porque sus madres tomaron el DES durante el embarazo.

"Esas niñas tuvieron cáncer de vagina no porque genéticamente estuvieran predispuestas, sino porque epigenéticamente se modificaron sus genes favoreciendo el desarrollo de ese cáncer. Esto es lo que hacen los disruptores endocrinos. Por eso, todo depende del ambiente en el que crezca el niño, de la epigenética. Si hay químicos que se pueden unir a receptores cuando las instrucciones todavía se están escribiendo esto puede modificar cómo se va a comportar el sistema endocrino durante toda la vida", alerta.

Con ello, insiste en que en esas ventanas críticas para el desarrollo mencionadas antes, y donde el sistema endocrino es especialmente sensible, algunas sustancias son capaces de imitar la acción de los estrógenos, mientras que otras alteran los sistemas tiroideos o metabólicos, influyendo directamente en el eje puberal, pudiendo confundir a nuestro organismo y que éste piense que está preparado para iniciar la pubertad de forma precoz, algo cada vez más frecuente en nuestra sociedad, o bien retrasando su progresión y dando lugar a una madurez asincrónica

Pero no hay que olvidar que en este contexto que los efectos de los disruptores endocrinos no se limitan sólo al desarrollo de los caracteres sexuales, sino que también durante la pubertad, por ejemplo, se consolida la masa ósea que también se puede ver afecta, se redefine la composición corporal, el perfil metabólico, y se producen cambios profundos en la arquitectura cerebral y en la regulación emocional, según prosigue: "Todo ello influye en la salud física y mental del individuo a corto, medio, y largo plazo; por lo que sus repercusiones pueden ir más allá de la adolescencia".

EL CASO DE LOS VARONES

En este contexto, el doctor López de Lara señala opr ejemplo que el desarrollo del sistema reproductor masculino representa uno de los procesos de diferenciación sexual más sensibles a las alteraciones hormonales tempranas, y subraya que el principal efecto de la exposición a disruptores endocrinos en el caso de los varones es sobre la fertilidad.

"El principal problema es la disminución del recuento espermático. La fertilidad de los hombres es un 50% menor que hace 15 años. Los varones son menos fértiles y esto no es por la genética, porque ésta no cambia en 20 años, sino por el efecto de los disruptores endocrinos. Igual que hay un 4-6% más de cáncer de testículo actualmente, y esto no es sólo por el tabaco, sino que también ser resultado de la asociación con los disruptores endocrinos", apunta.

Habla igualmente de la distancia anogenital (AGD), más corta en las chicas fisiológicamente de siempre, y que en el caso de los hombres representa a día de hoy un biomarcador de exposición prenatal a andrógenos, y que se ha visto acortado en los últimos años en algunos casos: "En modelos animales, la exposición a compuestos antiandrogénicos reduce de forma consistente esta distancia. Además, estudios epidemiológicos en humanos han replicado estos hallazgos y se ha observado que niveles más elevados de metabolitos de ftalatos (un disruptor endocrino) en muestras biológicas maternas durante el embarazo se asocian con una AGD más corta en recién nacidos varones. Además, una AGD reducida se ha correlacionado con otros parámetros de desarrollo genital, como el volumen peneano, o la posición testicular".

DISMINUIR LA EXPOSICIÓN

Con todo ello, Diego López de Lara hace hincapié en la importancia de que todos en nuestro día a día intentemos minimizar la exposición a los disruptores endocrinos, pero especialmente en esas ventanas críticas de desarrollo citadas, especialmente desde la gestación y durante la infancia y adolescencia de los menores. "Uno de sus principales problemas es que, aparte de que están en todos lados, sus consecuencias se ven en el largo plazo, y no funcionan como los venenos de manera directa, sino que su impacto puede ser por ejemplo diario y muy corto, pero diario", sostiene.

Precisamente, recuerda también cómo a las mujeres que tienen cáncer de mama se les aconseje que no se tiñan el pelo o se pinten las uñas, precisamente por ese efecto estrogénico de los disruptores endocrinos de esos productos.

Con todo ello, aporta un listado con el que podemos evitarlos:

1. No calientes la comida en plástico.

2. Que los niños beban agua en botellas de vidrio o de acero, huir de los plásticos, y en casa contar con filtros de ósmosis inversa siempre que sea posible.

3. Retirar sartenes y utensilios muy deteriorados y huir del teflón.

4. Ventilar la casa todos los días, a poder ser 10 minutos por la mañana y otros 10 por la tarde.

5. Reducir ambientadores, inciensos, y esprays perfumados.

6. Simplificar la cosmética infantil y evitar fragancias.

7. Lavar la ropa nueva antes del primer uso.

8. Aspirar o limpiar el polvo con regularidad, sobre todo donde juega el niño.

9. Usar pesticidas domésticos sólo si son necesarios y nunca con el niño delante.

10. Empezar por cambios sostenibles, no por 20 imposibles; no se trata de tener una casa perfecta, ni tampoco una crianza aséptica, ni de vivir con miedo a una tartera de plástico, sino de entender que lo que haces cada día importa más que el detalle aislado de una vez, y que cada paso pequeño, cuando se repite durante años deja de ser pequeño.