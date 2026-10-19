Un preparado de anticuerpos de leche materna logra frenar varios virus respiratorios en el laboratorio

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MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad McMaster en Canadá han demostrado que una preparación de inmunoglobulina A secretora policlonal, purificada a partir de leche materna de múltiples donantes, logra neutralizar el virus sincitial respiratorio (VSR), el adenovirus humano tipo 5 y los virus de la influenza A H1N1 y H3N2 en ensayos de laboratorio.

Tal y como se recoge en 'Sience Advances', en modelos murinos de infección por influenza H1N1, dos dosis intranasales de LCTG-001, administradas dos horas antes y 24 horas después de la infección, redujeron la enfermedad y el daño pulmonar tanto en ratones inmunocompetentes como en ratones con deficiencia de anticuerpos.

En los ratones inmunocompetentes, las cargas virales pulmonares fueron menores al inicio de la infección, pero comparables a las de los controles posteriormente, a pesar de un menor daño pulmonar y una mejor integridad de la barrera pulmonar. Estos hallazgos respaldan la necesidad de seguir investigando la inmunización pasiva de las mucosas en personas con deficiencia de anticuerpos, aunque su eficacia en humanos aún no se ha establecido.

Los investigadores sugieren que LCTG-001 también podría ser un candidato para la prevención de la influenza estacional y la respuesta a pandemias. Los investigadores produjeron el producto de IgA purificada a partir de leche materna recolectada de 120 donantes a través de bancos de leche en Indianápolis y Pittsburgh. LCTG-001 también se unió a proteínas y partículas similares a virus de virus de influenza aviar H5N1 del clado 2.3.4.4b, pero mostró poca actividad neutralizante contra la cepa H5N1 analizada; no se evaluó la protección contra H5N1 en animales.

En ensayos de laboratorio, LCTG-001 inhibió la actividad de la neuraminidasa de la influenza y estimuló los neutrófilos humanos al formar complejos con antígenos de la influenza; la contribución de estas actividades a la protección en ratones aún no se ha determinado.