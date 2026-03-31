El Premio Nacional TaleS reconoce un proyecto que impulsa la salud y bienestar de mujeres en la etapa de la menopausia

Archivo - Imagen de recurso de una mujer deportista comiendo una manzana. - DRAGANA991/ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Menoara', centrado en ofrecer complementos alimenticios innovadores para aliviar los primeros síntomas de la perimenopausia y la menopausia, ha sido distinguido con el Premio Nacional TaleS de emprendimiento sénior, otorgado anualmente por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

La iniciativa ha sido diseñada y validada dentro de la última edición del programaTaleS, itinerario formativo para emprendedores mayores de 50 años, donde los participantes impulsan ideas de negocio con el asesoramiento de expertos y el apoyo de la metodología 'Lean Startup'.

'Menoara', desarrollado por Carmen Olmedo en representación de la Universidad de Granada, surge de la experiencia personal y profesional de su creadora, licenciada en Ciencias Químicas por la misma universidad y con una carrera profesional desarrollada en la industria farmacéutica, y se centra en mejorar la salud y el bienestar de mujeres a partir de los 40 años, abordando de forma específica los primeros síntomas de la perimenopausia y la menopausia.

Para ello, desarrolla complementos alimenticios innovadores que combinan evidencia científica, ingredientes de alta calidad y formatos agradables, como un cacao soluble con extractos vegetales y vitaminas, ofreciendo soluciones que alivian sofocos y mejoran la energía, el descanso y el estado de ánimo.

"El apoyo del programa TaleS nos ha permitido poner la idea en valor y recibir un reconocimiento que sitúa en primer plano el emprendimiento sénior, mostrando cómo esta etapa de la vida puede convertirse en una oportunidad para unir conocimientos y experiencia profesional. Yo misma estoy viviendo la menopausia, y quería aportar soluciones a otras mujeres que pasan por lo mismo", ha señalado Carmen Olmedo, promotora de 'Menoara'.

"Hasta ahora, siempre había trabajado para otras personas, pero llegó un momento en el que supe que quería crear algo propio, que dejara huella y tuviera un propósito claro. Esa espinita del emprendimiento y de aportar algo significativo al mundo finalmente ha tomado forma, y poder compartirlo y ayudar a quienes lo necesitan es lo que realmente da sentido a este proyecto", ha añadido Olmedo.

SEGUNDO PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL INTERGENERACIONAL

Como novedad, esta edición también ha incorporado un segundo galardón, que ha recaído en el proyecto 'Puentes de Generaciones', promovido por Miguel Ángel Gaspar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa social sin ánimo de lucro que busca combatir la soledad no deseada de las personas mayores mediante una aplicación móvil accesible e intuitiva.

La plataforma conecta a mayores que necesitan o desean ofrecer apoyo cotidiano, como acompañamiento, ayuda digital o recados, con jóvenes estudiantes, fomentando el aprendizaje mutuo, generando cohesión social y previniendo la dependencia.

"Después de la jubilación empieza una etapa diferente, pero eso no significa dejar de aportar. Muchas veces la sociedad te aparca como si ya no tuvieras nada que ofrecer, y precisamente eso fue lo que me llevó a pensar en todo lo que podríamos seguir haciendo entre nosotros, apoyándonos como séniors y siendo parte activa, no pasiva", ha indicado Miguel Ángel Gaspar, promotor de 'Puentes de Generaciones'.

"'Puentes de Generaciones' nace de esa idea: acompañar, estar al lado y demostrar que un proyecto creado desde las propias personas mayores conecta mucho mejor con otros mayores, porque entiende de verdad lo que necesitan. Además, hemos incorporado a los jóvenes, convirtiéndolo en un proyecto social e intergeneracional que fomenta la conexión y el aprendizaje mutuo entre generaciones", ha resaltado Gaspar.

El programa TaleS es una iniciativa impulsada por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y coordinada por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), perteneciente a la Fundación UCEIF. Su principal objetivo es fomentar el talento emprendedor de profesionales sénior y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales a partir de la experiencia acumulada a lo largo de sus carreras, constituyendo una red interuniversitaria pionera en España en la que ya participan más de 100 mayores de 50 años.