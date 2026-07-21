La perimenopausia afecta al bienestar emocional y social, según un estudio

Archivo - Una mujer camina por una calle en Barcelona, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadoras del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) de Barcelona ha señalado que la perimenopausia tiene un impacto en el bienestar emocional y social de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida, informa el centro en un comunicado este martes.

Publicado en 'Women's Reproductive Health', ha explorado las experiencias de 20 mujeres en perimenopausia o en el inicio de la menopausia residentes en el área metropolitana de Barcelona, algunas de ellas procedentes de barrios con una elevada vulnerabilidad económica.

Mediante una metodología cualitativa basada en grupos de discusión y en la técnica de la fotoelicitación, las participantes compartieron imágenes que representaban su vivencia y las utilizaron como punto de partida para reflexionar sobre esta etapa.

Los resultados muestran que la perimenopausia es una experiencia diversa y marcada por emociones a menudo contradictorias: representa un periodo de pérdida asociado al envejecimiento, al fin de la fertilidad y a los roles tradicionales de género, y "constituye una oportunidad para redefinir la propia identidad, priorizar el autocuidado y liberarse de determinadas presiones sociales".

Uno de los principales resultados de la investigación es la "falta generalizada de información sobre la perimenopausia", ya que muchas participantes explican que no reconocieron el inicio de esta etapa porque desconocían sus síntomas.

Según los investigadores, este desconocimiento no solo dificulta identificar qué está ocurriendo, sino que también puede retrasar la adopción de medidas; por este motivo, las participantes reclaman que la información sobre la perimenopausia llegue antes de que aparezcan los primeros síntomas y que esta etapa tenga una mayor visibilidad tanto en el ámbito sanitario y en la sociedad.