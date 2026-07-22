Perder peso después del parto sin contar calorías: este es el horario de comidas que más convence a las madres

Archivo - Mujer preparando una ensalada. - NENSURIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hábitos alimenticios que se ajustan mejor a la rutina habitual de la mujer son prometedores para la pérdida de peso posparto, especialmente para las madres en las primeras etapas del posparto, según un trabajo de investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham (Estados Unidos).

El estudio identificó factores clave que influyen en el horario de las comidas y las barreras percibidas para diversos enfoques de crononutrición, destacando la importancia de compartir una cena familiar. Los hallazgos, publicados en el 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (JAND)', de Elsevier, representan un paso importante para el desarrollo de intervenciones de crononutrición para el control del peso posparto.

La mayoría de las madres no recuperan su peso anterior al embarazo después del parto. Con frecuencia, conservan ese peso o incluso aumentan de peso, lo que contribuye a un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad, un empeoramiento de la salud cardiometabólica y resultados adversos en futuros embarazos.

"El periodo posparto es una etapa de la vida especialmente exigente, en la que a las madres les puede resultar difícil encontrar tiempo para los métodos tradicionales de control de peso, como llevar un registro de los alimentos, contar calorías o asistir a sesiones de asesoramiento para la pérdida de peso", explica la investigadora principal, Camille R. Schneider-Worthington, profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Alabama en Birmingham. "Queríamos examinar estrategias alternativas, potencialmente menos engorrosas, para el control del peso que pudieran promover una restricción calórica leve, la pérdida de peso y la salud cardiometabólica en el posparto".

Los enfoques de alimentación basados ??en el tiempo, que sincronizan la ingesta con los ritmos circadianos metabólicos, como la crononutrición, se han mostrado prometedores para el control del peso y la salud cardiometabólica, y su popularidad va en aumento. Sin embargo, se han realizado pocas investigaciones sobre los horarios de las comidas en mujeres posparto, incluyendo la percepción de las madres sobre cómo han cambiado sus horarios de alimentación desde que tuvieron un bebé y sus opiniones sobre los diferentes enfoques de crononutrición.

Este estudio subsana esa laguna al investigar los factores determinantes percibidos de los hábitos alimenticios posparto y al comprender la viabilidad de seguir diversos enfoques de crononutrición para el control del peso y la salud cardiometabólica desde la perspectiva de las madres posparto.

Mediante entrevistas en profundidad y encuestas realizadas a 10 madres reclutadas en el Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham durante los seis meses posteriores al parto, esta investigación recogió las perspectivas de las madres puérperas sobre sus hábitos alimenticios y diversas estrategias de crononutrición. Para triangular los datos, las participantes también compartieron sus horarios de sueño y clasificaron los métodos de control de peso analizados, desde el que más prefirieron hasta el que menos.

Los métodos para bajar de peso que se adaptan a la rutina habitual de la madre resultaron ser los más viables. Los horarios del bebé, la disponibilidad de cuidado infantil, la ayuda para preparar la comida y los horarios laborales de la pareja fueron factores comunes que influyeron en los hábitos alimenticios.

Compartir las comidas en familia, especialmente la cena como actividad familiar central, fue un factor importante a la hora de considerar la viabilidad de los enfoques de crononutrición en el posparto.

Los participantes valoraron de forma más favorable el enfoque de la regla de interrupción de la ingesta de alimentos antes de acostarse (no consumir energía durante un número determinado de horas antes de ir a dormir) y el enfoque de alimentación con restricción horaria de 10 horas (reducir la ventana de alimentación diaria a un período constante de 10 horas).

El enfoque de "desayunar como un rey y cenar como un mendigo" (mayor ingesta calórica en el desayuno y menor en la cena) fue, con diferencia, el menos preferido y el que se percibió como menos factible entre este grupo.

La doctora Schneider-Worthington comenta: "Me sorprendió el rechazo generalizado al enfoque de 'desayuno de rey, cena de mendigo'. Esta fue la única estrategia que no implicaba establecer horarios específicos para empezar o terminar las comidas, sino que simplemente redistribuía el tamaño de las mismas, de modo que el desayuno fuera la comida más abundante y la cena la más ligera. Este enfoque también generó inquietudes entre las madres lactantes sobre cómo afectaría a su producción de leche. Es posible que las madres lactantes necesiten información para disipar la creencia de que las cenas copiosas o comer durante la noche son necesarias para mantener la producción de leche durante la noche".

Los investigadores señalan que, si bien este estudio representa un importante primer paso para comprender la viabilidad potencial de diversos métodos de crononutrición para el control del peso posparto, se vio limitado por una muestra pequeña y relativamente homogénea de la misma región geográfica. Se necesitan estudios futuros con muestras más amplias y diversas para confirmar estos hallazgos y contribuir al desarrollo de intervenciones de crononutrición adaptadas al posparto.

Los investigadores recomiendan encarecidamente que las nuevas madres interesadas en un enfoque de crononutrición lo consulten con sus profesionales sanitarios.

"La crononutrición como herramienta para la pérdida de peso destaca por su sencillez y ofrece diversas opciones", concluye la doctora Schneider-Worthington. "Para muchas personas, controlar el tiempo es más fácil que contar calorías o llevar un diario de alimentos. Esta sencillez podría ser especialmente útil en el posparto, cuando las madres suelen priorizar el cuidado de su bebé y sus otros hijos por encima del suyo propio. La alimentación basada en el tiempo podría ofrecer una estrategia sencilla y potencialmente alcanzable para ayudarlas a controlar su peso durante un período especialmente difícil".