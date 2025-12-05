Parto planificado: la estrategia que podría reducir un 30% la preeclampsia sin riesgos adicionales

Archivo - Embarazada, preeclampsia, hipertensión - SKYNESHER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La preeclampsia es una de las complicaciones más temidas durante el embarazo: una hipertensión que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Cada año, miles de familias en todo el mundo se enfrentan a esta amenaza, que a menudo aparece cuando el embarazo llega a término y los recursos médicos son esenciales para prevenir consecuencias graves.

Ahora, investigadores británicos han explorado una estrategia que podría cambiar la forma en que se manejan los embarazos de alto riesgo. La idea es simple pero poderosa: anticiparse al momento del parto según el riesgo individual de cada mujer, ofreciendo un enfoque personalizado que combina ciencia, seguridad y cuidado centrado en la madre y el bebé.

ANTICIPANDO EL PARTO PARA PROTEGER A MADRES Y BEBÉS

El parto planificado a término reduce la incidencia de preeclampsia en mujeres con alto riesgo de padecer esta enfermedad, sin aumentar las cesáreas de emergencia ni los ingresos a la unidad neonatal, según los resultados de un nuevo ensayo del King's College de Londres (Reino Unido). Los hallazgos se publican en 'The Lancet'.

El ensayo PREVENT-PE, dirigido por investigadores del King's College de Londres y del King's College Hospital NHS Foundation Trust, es el primero en descubrir que una estrategia de detección del riesgo de preeclampsia a las 36 semanas de embarazo y luego ofrecer un parto temprano planificado según el riesgo de la madre, puede reducir la incidencia de preeclampsia posterior en un 30%, en comparación con la atención habitual.

El ensayo, financiado por la Fundación de Medicina Fetal (FMF), también encontró que la intervención no aumentó las tasas de nacimientos por cesárea de emergencia o necesidades de atención neonatal, y no hubo evidencia de otros daños a la madre o al bebé.

La preeclampsia es la hipertensión arterial que se desarrolla durante el embarazo, más comúnmente a término. Afecta entre el 2% y el 8% de los embarazos en todo el mundo y puede ser potencialmente mortal: cada año se producen alrededor de 46.000 muertes maternas por preeclampsia y alrededor de 500.000 muertes fetales o neonatales.

La preeclampsia suele desarrollarse después de las 20 semanas de embarazo o poco después del nacimiento del bebé. Si bien se puede tomar aspirina para reducir significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas de embarazo, no existen tratamientos disponibles para reducir el riesgo al término del embarazo (37-42 semanas).

Basándose en los hallazgos de un análisis de datos previo, el ensayo PREVENT-PE reclutó a más de 8.000 mujeres. Las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos grupos: el grupo de intervención (evaluación del riesgo de preeclampsia, seguida de un parto prematuro programado según el riesgo) y el grupo de control (atención habitual al término del embarazo). El riesgo de preeclampsia se evaluó utilizando un modelo desarrollado por la FMF, que combina datos demográficos y antecedentes maternos, con presión arterial y marcadores específicos en la sangre.

UNA ESTRATEGIA SEGURA QUE PODRÍA TRANSFORMAR LA ATENCIÓN AL EMBARAZO

A las mujeres con alto riesgo de desarrollar preeclampsia a término se les ofreció un parto planificado a las 37, 38, 39 o 40 semanas de embarazo. Las mujeres consideradas de bajo riesgo recibieron la atención habitual, de acuerdo con los protocolos de su hospital y los estándares de atención del Reino Unido.

El profesor Kypros Nicolaides, fundador y presidente de la Fundación de Medicina Fetal y autor principal del artículo, desarrolla: "Una reducción del 30% en la preeclampsia a término, del 5,6% al 3,9%, es muy importante. Representa una reducción aún mayor en el número de casos de preeclampsia que la que podemos lograr con la preeclampsia prematura con aspirina".

La doctora Argyro Syngelaki, profesora adjunta de Medicina Materno-Fetal en el King's College de Londres y coautora principal del artículo, incide: "Este ensayo se llevó a cabo en unidades de maternidad del NHS con una alta carga de trabajo, que atienden a una población muy diversa y, a menudo, a comunidades socialmente desfavorecidas, donde la incidencia de preeclampsia es mayor. El alto nivel de participación y adherencia demuestra que un enfoque personalizado y basado en el riesgo es aceptable, práctico y se ajusta a las expectativas de las mujeres respecto a su atención. Lograr una reducción del 30% en la preeclampsia a término, sin aumentar las cesáreas de emergencia ni los ingresos neonatales, representa una mejora significativa y tranquilizadora para las mujeres, los bebés y los servicios de maternidad".

Por su parte, la profesora Laura A. Magee, profesora de Salud Femenina en el King's College de Londres y coautora del artículo, apunta: "Pronto informaremos sobre las implicaciones económicas para la salud del ensayo, así como sobre las experiencias de las mujeres y el personal que participaron, para proporcionar a los responsables de las políticas la información que necesitan para implementar la intervención del ensayo dentro del NHS".