Los parches de terapia hormonal son seguros en mujeres con diabetes tipo 2

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

En mujeres con diabetes tipo 2 (DT2), el uso de parches cutáneos de terapia hormonal sustitutiva (THS) no se asocia con un mayor riesgo de coágulos sanguíneos ni de accidente cerebrovascular.

Sin embargo, se detectó un mayor riesgo cardiovascular con la THS oral, según un amplio estudio de situaciones reales realizado por la Universidad de Liverpool (Reino Unido). El trabajo se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) de este año, en Viena (Austria) que se celebra del 15-19 de septiembre.

Entre los hallazgos se encuentra un análisis que revela que las mujeres con diabetes tipo 2 que tomaron la forma oral de TRH duplicaron su riesgo de desarrollar una embolia pulmonar (EP, cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en el pulmón) y enfrentaron un riesgo 21% mayor de enfermedad cardíaca en comparación con las que recibieron TRH transdérmica (parches cutáneos).

"Nuestro estudio sugiere que hasta cinco años de dosis de THS transdérmica aprobadas por las autoridades reguladoras parecen seguras en una amplia cohorte de mujeres de mediana edad con diabetes tipo 2, y que el uso de parches cutáneos de THS no se asocia con un aumento excesivo del riesgo de complicaciones cardiovasculares ni de cánceres sensibles a los estrógenos en comparación con las mujeres con diabetes tipo 2 que no la usaron", asegura el doctor Matthew Anson, autor principal del estudio, del Grupo de la Universidad de Liverpool y los Hospitales Universitarios de Liverpool (Reino Unido).

"Sin embargo, dado el mayor riesgo de la THS oral, proponemos que no se prescriba terapia oral con estrógenos a las mujeres con diabetes tipo 2".

La terapia hormonal sustitutiva (THS) se prescribe regularmente a mujeres que sufren los efectos de la menopausia para aliviar síntomas como sofocos y sudores nocturnos. Los tratamientos incluyen comprimidos que contienen solo estrógeno o una combinación de estrógeno y progesterona, así como parches, geles y cremas. Algunos ensayos previos han sugerido una relación entre la terapia de reemplazo hormonal (TRH) y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer, pero se carece de información sobre el riesgo en mujeres con diabetes tipo 2 en la mediana edad, a pesar de la creciente prevalencia de mujeres posmenopáusicas con diabetes tipo 2. Además, es improbable que se financien ensayos controlados aleatorizados a gran escala que utilicen formulaciones modernas de TRH en mujeres con diabetes tipo 2.

Para abordar esto, los investigadores llevaron a cabo tres análisis utilizando datos del mundo real para examinar las dosis de terapia de reemplazo hormonal (TRH) oral y transdérmica (a través de la piel) aprobadas por el regulador y el riesgo de enfermedad cardiovascular y cánceres ginecológicos y relacionados con el estrógeno en mujeres con diabetes tipo 2.

Utilizaron registros médicos electrónicos de la base de datos global TriNetX de 140 organizaciones de atención médica de toda Europa y los Estados Unidos para identificar a 36.855 mujeres (edad promedio de 59 años; 75% blancas, 17% negras, 2% asiáticas) que iniciaron TRH + estatinas o una estatina sola (controles) entre el 8 de abril de 2000 y el 8 de abril de 2020, con seguimiento durante 5 años.

Se realizó un seguimiento de los participantes durante un promedio de 5 años después del inicio de la terapia de reemplazo hormonal o las estatinas para detectar EP, TVP, enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular isquémico y cáncer de mama, ovario y endometrio.

El primer análisis comparó el impacto de la TRH con estrógeno transdérmico en 8.316 mujeres con y sin diabetes tipo 2, emparejadas en una proporción 1:1 según la edad y la etnia. Los hallazgos mostraron que en mujeres con diabetes tipo 2, la TRH con estrógeno transdérmico se asoció con un riesgo 90% mayor de TVP, un riesgo 77% mayor de enfermedad cardíaca y un riesgo 89% mayor de accidente cerebrovascular en comparación con las mujeres sin diabetes tipo 2. Sin embargo, el riesgo de EP y cánceres de mama y ginecológicos no aumentó. Los autores señalan que una parte sustancial del aumento del riesgo para ciertas afecciones se debe a que las mujeres con diabetes tipo 2 ya tienen un riesgo mucho mayor de enfermedad cardiovascular debido a la propia diabetes, antes de que se incluyan otros factores, en comparación con las mujeres sin diabetes tipo 2.

El segundo análisis examinó el impacto de la terapia hormonal sustitutiva transdérmica versus ningún uso de terapia hormonal sustitutiva en 8.354 mujeres, todas con diabetes tipo 2, que fueron emparejadas en una proporción 1:1 según edad, origen étnico, HbA1c (niveles promedio de glucosa en sangre durante los meses anteriores), índice de masa corporal (IMC) e historial de hipertensión esencial (presión arterial alta no causada por otras enfermedades).

En comparación con las mujeres que no tomaban terapia de reemplazo hormonal, las mujeres que la usaban tenían un riesgo 25% menor de enfermedad cardíaca, pero ninguna diferencia en el riesgo de EP, TVP, accidente cerebrovascular o cáncer.

El análisis final investigó si este riesgo varía según el método de administración de la THS (es decir, oral o parches cutáneos) en 8.316 mujeres con diabetes tipo 2 emparejadas en una proporción 1:1 según edad, etnia, HbA1c, IMC y antecedentes de hipertensión esencial. Los hallazgos, como se mencionó anteriormente, revelaron que las mujeres que tomaron la forma oral de THS duplicaron su riesgo de desarrollar una EP y enfrentaron un 21% más de riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con las que recibieron THS transdérmica. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el riesgo entre los dos métodos de administración para TVP, accidente cerebrovascular, enfermedad cardíaca, cáncer de mama, ovario o endometrio.

Los autores sugieren que la diferencia en el riesgo de desarrollar EP y cardiopatía entre la THS oral y transdérmica podría deberse a la distinta forma en que se absorbe el estrógeno. Cuando se administra por vía oral, gran parte del estrógeno se descompone en el hígado antes de entrar en la circulación, lo que podría alterar el equilibrio entre las proteínas coagulantes y anticoagulantes. Por el contrario, cuando se administra en parches, los estrógenos se administran en dosis más bajas y se absorben directamente a través de la piel y en la circulación.

"La decisión de usar THS, incluso por un corto periodo, es muy difícil para muchas mujeres", apunta la doctora Anson. "Esperamos que nuestros datos proporcionen al creciente número de mujeres posmenopáusicas con diabetes tipo 2 y a sus médicos más evidencia para considerar al sopesar los riesgos y los beneficios de la formulación de THS más adecuada".

A pesar de los importantes hallazgos, este es un estudio retrospectivo y los autores no pueden descartar la posibilidad de que otros factores no medidos hayan influido en los resultados, a pesar de los esfuerzos por reducir el sesgo de confusión mediante el emparejamiento por puntuación de propensión. Los autores también señalan que la mayoría de los participantes eran mujeres blancas, lo que podría limitar la generalización de sus hallazgos.

Asimismo, reconocen que las limitaciones inherentes de los datos del mundo real suelen deberse a la inconsistencia en los informes de los pacientes en los historiales médicos electrónicos y a la falta de granularidad que ofrecen las plataformas de big data.