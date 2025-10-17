Pacientes y expertos sobre menopausia piden atender las necesidades de la mujer de forma multidisciplinar e integral

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y el Foro Español de Pacientes (FEP) han lanzado una campaña para visibilizar las necesidades de las mujeres durante la menopausia, de forma que se les atienda de forma integral y por equipos multidisciplinares, de forma que puedan tener "bajo control" esta nueva etapa de sus vidas.

"Atender las necesidades de las mujeres en menopausia es un reto, ya que cada mujer tiene una experiencia distinta durante esta etapa. Por ello, es necesario que haya unidades especializadas compuestas por profesionales de la salud multidisciplinares", ha afirmado el presidente de la AEEM, el doctor Pluvio J. Coronado Martín, de cara al Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora este sábado.

En ese sentido, ha abogado por crear equipos de profesionales con formación especializada en menopausia que puedan atender las necesidades de las mujeres de desde diferentes ámbitos como la medicina, la psicología, la nutrición o la fisioterapia, entre otros.

La iniciativa, apoyada por Astellas, Idorsia y Organon, busca informar de que la menopausia es un proceso natural, acabando así con el estigma que existe al respecto; pero que si ocurre antes de los 45 años debe de ser tratada.

Del mismo modo, pretende concienciar sobre la importancia de consultar con un médico, enfermero, ginecólogo o endocrino en el caso de tener síntomas que empeoran "significativamente" la calidad de vida se deberá.

Los expertos también han invitado a buscar información en la web de la AEEM sobre síntomas, como el insomnio o los sofocos, para entender "qué pasa en el cuerpo" y poder gestionarlos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir una alimentación saludable y realizar ejercicio físico son para mejorar la calidad de vida durante la menopausia.

"Visibilizar la menopausia es reconocer un derecho fundamental: que las mujeres reciban una atención integral, personalizada y libre de prejuicios, y que la sociedad contribuya a eliminar el estigma y comprender esta etapa vital", ha afirmado el presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo Garmendia.

Tras ello, ha subrayado que el empoderamiento activo de las mujeres es clave, por lo que es necesario garantizar el acceso a información científica, clara y basada en evidencia desde antes de la menopausia, de forma que lleguen a este momento "capacitadas" para la toma de decisiones compartida con sus profesionales de la salud, promoviendo su autonomía.