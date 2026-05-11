Pacientes de cáncer de ovario reclaman unidades especializadas de excelencia ante los diagnósticos en fases avanzadas

XIV Jornada de ASACO con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario. - ASACO

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), Charo Hierro, ha reclamado el acceso a "centros súper especializados de excelencia" ante el elevado número de pacientes diagnosticadas en fases avanzadas, en torno al 80 por ciento, como consecuencia de que los síntomas "son muy inespecíficos".

Durante la apertura de la XIV Jornada de ASACO con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, celebrada en Valencia, Hierro también ha destacado la importancia de facilitar la derivación entre comunidades autónomas cuando no existan los recursos adecuados para un abordaje especializado.

Sobre ensayos clínicos y medicina personalizada ha centrado su intervención el oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia, profesor de la Universitat de València, investigador del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA y vocal del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), J. Alejandro Pérez-Fidalgo.

El experto ha destacado la importancia de los biomarcadores para identificar qué pacientes pueden beneficiarse de terapias dirigidas específicas y ha subrayado que la investigación clínica permite seguir desarrollando tratamientos innovadores y mejorar las opciones terapéuticas para las pacientes.

Mientras, el ginecólogo oncólogo y jefe de Sección de Ginecología Oncológica del Área de Salud de la Mujer del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Santiago Domingo del Pozo, ha reivindicado el esfuerzo que supone impulsar investigación en cirugía gine-oncológica y ha señalado que los ensayos clínicos "son por y para las pacientes", con el objetivo de mejorar resultados y avanzar en la calidad asistencial.

ATENCIÓN HUMANA

La oncóloga médica y jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Ana Santaballa Bertrán, ha defendido que la excelencia en el abordaje del cáncer de ovario no depende únicamente de la super-especialización médica, sino también de la empatía y el acompañamiento emocional a las pacientes. Así, ha apuntado que muchas mujeres llegan a consulta "con miedo a morir, a sufrir o a dejar a su familia", y ha enfatizado que "la medicina más avanzada sigue necesitando algo profundamente humano".

El acto ha sido inaugurado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá Verdet, quien ha destacado la importancia de seguir visibilizando el cáncer de ovario y de trabajar conjuntamente entre administraciones, profesionales sanitarios, investigadores y asociaciones de pacientes para mejorar el diagnóstico, la atención y el acceso a recursos especializados.

Por su parte, la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Generalitat Valenciana, María Garcés-Sánchez, ha puesto en valor el papel de las asociaciones de pacientes y ha resaltado la importancia del acompañamiento emocional y psicológico durante todo el proceso de la enfermedad, tanto para las pacientes como para sus familias.

Desde ASACO han detallado que, cada año, se diagnostican en España alrededor de 3.700 nuevos casos de cáncer de ovario, que se sitúa como el tumor ginecológico con mayor mortalidad, debido principalmente a que la mayoría de diagnósticos se producen en fases avanzadas de la enfermedad.