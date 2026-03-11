El Observatorio de Salud pide en el Congreso equidad real y circuitos ágiles para tratar el cáncer en las mujeres

Imagen de la jornada. - OBSERVATORIO DE SALUD

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio de Salud, Patricia del Olmo, ha señalado que en el cáncer de la mujer no basta con avanzar en los tratamientos y ha reclamado equidad real, circuitos asistenciales ágiles y un seguimiento que tenga en cuenta también la calidad de vida.

Del Olmo se ha pronunciado así en el Congreso de los Diputados durante el III Encuentro Woman Cancer Day, un espacio de diálogo organizado por el Observatorio que ha contado con el apoyo de Novartis y Menarini Stemline para impulsar avances en prevención, diagnóstico, acceso a la innovación y seguimiento del cáncer en la mujer.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso, Agustín Santos, ha subrayado la importancia de "impulsar estrategias públicas que acompañen a las pacientes de forma integral, teniendo en cuenta no solo la dimensión sanitaria, sino también los determinantes sociales y económicos que influyen en su situación".

En este sentido, Santos ha defendido la necesidad de "avanzar hacia políticas que refuercen el apoyo social, entre ellas la posibilidad de articular un subsidio universal que contribuya a aliviar la carga económica que afrontan muchas pacientes". Según ha señalado, este tipo de medidas permitirían abordar el problema desde una perspectiva más amplia, garantizando una respuesta institucional que combine atención sanitaria, acompañamiento y protección social.

Durante la jornada, se ha debatido sobre medicina de precisión, coordinación multidisciplinar, continuidad asistencial y seguimiento centrado en resultados y calidad de vida. Además, se tratado la equidad territorial, prevención y diagnóstico precoz, acceso homogéneo a recursos y medidas de protección social y laboral. En la última mesa, los pacientes han reivindicado que la calidad de vida, el acompañamiento y el impacto psicosocial y laboral formen parte de los indicadores y de los circuitos asistenciales.

El encuentro ha sido clausurado por Laura Gutiérrez, viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid quien ha resaltado que la detección temprana es uno de los "instrumentos más poderosos" en la lucha contra el cáncer, para "tratar antes y, en muchos casos, salvar vidas o mejorar el pronóstico".

Gutiérrez ha explicado que la estrategia oncológica regional exige actuar "en todas las fases del proceso", que va desde la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento al acompañamiento a los pacientes. "Por eso seguimos reforzando continuamente nuestros programas de cribado", ha apuntado la viceconsejera, quien ha destacado el caso del cáncer de mama, que cada año aumentan las mamografías realizadas y la tasa de fidelización.