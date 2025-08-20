La normalización del dolor menstrual puede llevar al retraso del diagnostico de la endometriosis

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los principales problemas de la endometriosis es el retraso en su diagnóstico, ya que tradicionalmente se ha asumido que el dolor menstrual es normal, lo que lleva a muchas mujeres a consultar tarde o a no ser derivadas correctamente, señala la especialista en Ginecología del Hospital Quirónsalud Bizkaia, la doctora Anita Scrivo.

En concreto, la experta afirma que "pueden pasar años hasta obtener un diagnóstico". Sin embargo, la rapidez es importante, porque "cuanto antes se diagnostica, antes se puede intervenir para controlar la evolución de la enfermedad y aliviar sus efectos".

La ginecóloga explica que la endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera del útero, lo que puede provocar inflamación, dolor crónico e incluso afectar órganos adyacentes. Este tejido puede localizarse en diferentes zonas de la pelvis, como los ovarios, el peritoneo o el intestino, pero también puede aparecer en localizaciones menos frecuentes como la vejiga, el diafragma o incluso los pulmones. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo.

Respecto al tratamiento, la doctora destaca que "el enfoque debe ser siempre individualizado. Existen tratamientos hormonales -especialmente progestágenos-, analgésicos y, en casos seleccionados, abordaje quirúrgico". Además, matiza que estas intervenciones deben realizarse en centros especializados, dado que se trata de una cirugía compleja que puede requerir la colaboración de varios especialistas.

Igualmente, subraya la importancia de los hábitos saludables. "Una alimentación basada en productos naturales y antiinflamatorios, junto con la reducción del estrés y el ejercicio adaptado, puede contribuir a disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida de las pacientes", concluye.

Para profundizar sobre esta enfermedad, la doctora Scrivo ha lanzado el podcast 'Endometriosis, la enfermedad silenciada', en el que habla sobre los síntomas más comunes (dolor menstrual, dolor pélvico crónico, fatiga o infertilidad); la importancia del diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida; opciones de tratamiento (analgésicos, terapia hormonal y cirugía en casos seleccionados); el impacto positivo del estilo de vida (dieta antiinflamatoria, ejercicio y reducción del estrés); la necesidad de un abordaje médico individualizado y el acompañamiento profesional; y explica por qué se le llama la "enfermedad silenciada".