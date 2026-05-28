No es la menopausia, son los hábitos: el endocrino Víctor Bravo desmonta el mito del aumento de peso en esta etapa

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MADRID, 28 May. (EDIZIONES) -

La menopausia suele señalarse como una de las grandes responsables del aumento de peso en las mujeres, pero los especialistas advierten de que la realidad es bastante más compleja que un simple "cambio hormonal".

La bajada de estrógenos, la pérdida progresiva de masa muscular, el peor descanso, y una menor actividad física cotidiana crean un escenario en el que el cuerpo gasta menos energía y acumula grasa con más facilidad, especialmente en la zona abdominal.

Sin embargo, los expertos insisten en que la menopausia no provoca obesidad por sí sola, y que los hábitos de vida siguen siendo determinantes. Alimentación, ejercicio de fuerza, sueño, y manejo del estrés se convierten en pilares clave en una etapa que no sólo afecta al peso, sino también al riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, osteoporosis, o sarcopenia.

Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al médico especialista en endocrinología y nutrición Víctor Bravo, quien precisamente centra su último libro 'Adelgaza en menopausia' (Grijalbo) en este tema. Nos confiesa que la relación entre ganar kilos y la menopausia, que todo el mundo piensa que es algo que sucede siempre así, no es realmente como la mayor parte de las personas creen.

Explica así que la menopausia "no engorda por sí sola", o mejor dicho, "no causa obesidad por sí sola", sino que lo que hace es ponerte en un contexto donde, si no cambias nada, es más fácil ganar peso que cuando eres más joven.

"Bajan los estrógenos, pierdes masa muscular, te mueves menos sin darte cuenta, y duermes peor. Todo eso hace que gastes menos energía. Si comes igual que antes, el resultado es inevitable. No es la menopausia. Es no adaptar los hábitos a la menopausia, o bien continuar durante la menopausia con los malos hábitos de toda la vida", asegura este experto.

EL PESO DE LOS BAILES HORMONALES EN LA GANANCIA DE PESO

Por ello, le preguntamos cuál es el efecto en esa ganancia de peso de los bailes hormonales, señalando que efectivamente sí que afectan, si bien no mandan sobre el proceso completo.

Dice que las hormonas influyen en:

· Dónde acumulas grasa (más abdominal).

· Cuánta hambre tienes.

· Cómo gestionas la energía.

"Pero no son las responsables directas del aumento de peso. Son como los espectadores que van a ver un partido de fútbol. Pueden animar más o menos a los jugadores, pero al final son estos los que meten el gol", incide este endocrinólogo, al tiempo que remarca que "pensar en que todo es hormonal es peligroso te quita el control porque la realidad es que, aunque influyen, no deciden por ti".

QUÉ SUCEDE EN NUESTRO CUERPO CON LA MENOPAUSIA

Aquí recuerda este doctor que con la menopausia cambia la resistencia a la insulina y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, todo ello fruto de que el cuerpo se vuelve menos eficiente gestionando la glucosa.

"Con la bajada de estrógenos y la pérdida de masa muscular los tejidos responden peor a la insulina; la glucosa permanece más tiempo en sangre; y el cuerpo tiende a almacenar más energía en forma de grasa. Si a eso le sumas sedentarismo y exceso calórico, el riesgo de diabetes tipo 2 se dispara. De hecho, sobre esta edad es cuando mayor es el pico de incidencia de diabetes tipo 2, aunque puede aparecer antes también. Por eso esta etapa no va solo de estética, va de salud", insiste el doctor Bravo.

Por ello, entre otros puntos en su libro hace hincapié en que "debería ser una receta obligatoria" el ejercicio a partir de los 50 años, o incluso antes. "Si pudiéramos recetar algo en consulta sería esto: entrena la fuerza. Y no a los 50. Mucho antes. A cualquier edad diría yo", asegura.

Sostiene que a partir de esta etapa ocurren dos cosas clave, o bien ambas, como son la pérdida de masa muscular, así como la pérdida de densidad ósea. Por ello, defiende este endocrinólogo que el ejercicio -especialmente la fuerza- no es opcional, sino que es preventivo sobre la sarcopenia y la osteoporosis. "Si no hacemos nada, aparecerán. No es para adelgazar. Es para llegar bien a los 60, 70, y 80", concluye este experto.