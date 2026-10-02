No es mala postura: el motivo anatómico que duplica el riesgo de sufrir dolor de cuello y migraña

Archivo - Retrato espontáneo de una joven feliz - XAVIERARNAU/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con tejido mamario agrandado, conocido médicamente como macromastia, pueden ser más propensas a experimentar migraña crónica, dolor de cuello, ciertos trastornos de los nervios espinales y apnea obstructiva del sueño, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest (Estados Unidos), publicado en la revista 'Headache'.

Los resultados sugieren que el agrandamiento del tejido mamario puede afectar a algo más que la comodidad física y podría influir en diversas afecciones de salud que repercuten en la calidad de vida.

Los investigadores utilizaron una base de datos de historiales médicos, examinando los registros electrónicos de salud de 687 mujeres tratadas entre 2017 y 2024 en clínicas de cefaleas y neurología afiliadas al Centro Médico de Stanford (Estados Unidos). Esto incluyó a 347 mujeres diagnosticadas con macromastia y 340 mujeres sin esta afección. Tras ajustar por factores como la edad, el índice de masa corporal, la depresión y la ansiedad, las mujeres con macromastia presentaron una probabilidad significativamente mayor de padecer migraña crónica, dolor de cuello, apnea obstructiva del sueño y radiculopatía cervical, una afección causada por la irritación o compresión de los nervios del cuello.

El estudio reveló que las mujeres con macromastia tenían aproximadamente un 40% más de probabilidades de padecer migraña crónica, el doble de probabilidades de experimentar dolor de cuello, aproximadamente un 50% más de probabilidades de tener apnea obstructiva del sueño y más del doble de probabilidades de tener radiculopatía cervical, en comparación con las mujeres sin macromastia.

"Muchas personas consideran el agrandamiento del tejido mamario principalmente como un problema estético, pero nuestros hallazgos sugieren que podría estar asociado con una gama más amplia de problemas de salud femenina, como migraña crónica, dolor de cuello y trastornos respiratorios relacionados con el sueño", apunta la doctora Kristyn Pocock, profesora adjunta de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest y autora principal del estudio. "Al comprender mejor estas conexiones, podemos contribuir a que las mujeres reciban evaluaciones y atención más completas para los síntomas que pueden afectar su vida diaria".

Las pacientes suelen reportar síntomas relacionados con la macromastia, como dolores de cabeza, dolor de cuello y espalda, y molestias en los hombros, llegando incluso a buscar cirugía de reducción mamaria para aliviar estos síntomas. Si bien las aseguradoras suelen reconocer los dolores de cabeza como un síntoma asociado a la macromastia, los investigadores afirman que se sabe relativamente poco sobre cómo el agrandamiento del tejido mamario puede relacionarse con trastornos específicos de dolor de cabeza y otras afecciones neurológicas.

En el estudio, los investigadores también analizaron los factores asociados con la cirugía de reducción mamaria en mujeres con macromastia. Descubrieron que el dolor de cuello era la única afección vinculada a una probabilidad significativamente mayor de someterse a dicha cirugía.

Si bien los hallazgos identificaron asociaciones importantes, se necesita investigación adicional para determinar los mecanismos mediante los cuales la macromastia influye en la migraña, el dolor de cuello o la apnea del sueño. Dado que la investigación se basó en una revisión de historiales médicos existentes en un solo momento, estudios adicionales podrían mejorar la comprensión de la relación entre estas afecciones y determinar si el tratamiento de la macromastia podría aliviar los síntomas.

"Estos hallazgos plantean interrogantes importantes sobre cómo el agrandamiento del tejido mamario puede contribuir a los síntomas dolorosos en las mujeres", comenta la doctora Pocock. "Se necesita más investigación para determinar si el tratamiento de la macromastia podría ayudar a algunas mujeres a encontrar alivio y mejorar su calidad de vida".